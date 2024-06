INmusic festival postaje dio inovativnog školskog programa!

Uzbuđenje raste kako se INmusic festival 16 spaja s drugačijim, modernim pristupom u hrvatskom obrazovanju, fakultativnim predmetom Škola i zajednica (ŠiZ) koji se provodi u 70 srednjih škola i kojeg pohađa više od 1600 učenika širom zemlje.

Škola i zajednica (ŠiZ) inovativni je program građanskog odgoja i obrazovanja koji učenicima srednjih škola nudi jedinstveno iskustvo učenja kroz aktivno sudjelovanje u zajednici. Cilj mu je promijeniti perspektivu o građanskom odgoju i obrazovanju kroz približavanje škole zajednici i obrnuto. Program se temelji na ideji da je za ostvarivanje osobne i društvene dobrobiti kod učenika nužno razvijati znanja, vještine i stavove o važnosti povezanosti u zajednici i aktivnog djelovanja pojedinaca. Učenici u sklopu predmeta samostalno istražuju i pronalaze rješenja za probleme u svojoj zajednici, razvijajući tako vrijedne vještine kritičkog razmišljanja, suradnje i aktivnog građanstva. Predmet su osmislili Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Sveučilište u Rijeci i Prva riječka hrvatska gimnazija.

INmusic festival, kao savršeni primjer aktivne i angažirane zajednice, idealno se uklapa u ovaj program. Festival okuplja ljude iz cijelog svijeta oko umjetnosti rock glazbe kao estetike slobode te nudi jedinstvenu platformu za razmjenu ideja, promicanje tolerancije i razumijevanja te aktivno sudjelovanje u društvu. Prelazeći granice između kulture i obrazovanja, INmusic festival će učenicima ŠiZ-a pružiti jedinstvenu priliku da razvijaju senzibilitet za estetiku slobode tako da dožive festivalsku atmosferu, upoznaju se s raznim glazbenim žanrovima i umjetničkim izrazima, razmjenjuju ideje i raspravljaju o važnim društvenim temama s vršnjacima i mentorima, također da iskuse organizaciju festivala i steknu praktična iskustva te razvijaju vještine kritičkog razmišljanja, komunikacije i timskog rada. Ovo su samo neke od prednosti koje će 90-ak učenika koji su se opredijelili za izborni predmet Škola i zajednica steći sudjelovanjem u INmusic festivalu.

Ove godine festival postaje više od glazbenog događaja, pretvarajući se u platformu za učenje, rast i aktivno sudjelovanje u izgradnji boljeg društva gdje će se učenicima programa Škola i zajednica pružiti prilika da se upoznaju s organizacijom i logistikom jednog od najvećih glazbenih događaja u regiji. Impresivni program ovogodišnjeg izdanja INmusic festivala donosi nastupe nekih od najvećih glazbenika današnjeg vremena: The Smashing Pumpkins, Hozier, The National, Paolo Nutini, Röyksopp, Gossip, Viagra Boys, Dogstar, Bombay Bicycle Club, The Gaslight Anthem, Squid, Sleaford Mods, Ibibio Sound Machine, Descartes a Kant, Sprints, bar italia, Deadletter, Lucy Kruger & The Lost Boys i brojnih drugih izvođača.

