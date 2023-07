Afrojack osvojio hvarski Carpe Diem: Posljednja destinacija: Najzabavnije ljetno glazbeno putovanje stiglo i na Hvar!

Nakon ekskluzivnog noćnog provoda na Braču, Destination Ultra neumorno je nastavila širiti svoj glazbeni i plesni duh pa je tako jučer najzabavnije ljetno glazbeno putovanje stiglo i na Hvar.

Cjelodnevni takeover Carpe Diem Beach Cluba, smještenog na Paklenim otocima, započeo je već u popodnevnim satima uz jedan od najboljih partyja na europskim plažama - ULTRA Beach.

Glavna zvijezda bio je Afrojack i njegov program Jacked Takeover. Spuštanjem noći i s pojavom prvih zvijezda na nebu, Carpe Diem je poprimio RESISTANCE boje i energiju, uz Pan-Pot i njihovu glazbenu hipnozu koja je trajala sve do svitanja zore.

A u zoru se ova party karavana zaputila prema Visu, jer se večeras sprema RESTISTANCE Vis, zadnja party stanica ovogodišnjeg ULTRA Europe programa.

Hvar obavijen bojama Ultra na jedan je dan postao pravi svijet unutar otoka. Carpe Dieam Beach Club ugostio je brojne magove elektorničke scene, a zarazna plesna energija širila se već od ranih popodnevnih sati.

Glavni krivac za to bio je Afrojack i njegov unikatni program Jacked Takeover. Posjetitelje je, za početak, zagrijo Chasner, koji je svoj život od samih početaka posvetio glazbi, a svojim je hitom "Rock The House“ otvorio sinoćnju hvarsku glazbenu „kuću“. Za njim je u istom ritmu nastavio Chico Rose čiji je glavni moto prenošenje emocija kroz glazbu što se itekako dalo vidjeti po razdraganim Ultranautima.

Hvarsku je miksetu zatim preuzela arapkinja Cosmicat koja je sa samim početkom seta pružila utočište svakom glazbenom zaljubljeniku što je njezina misija od najranijih početaka karijere. Nastupio je i Juliana Crossa sa svojim osvježavajućim futurističkim zvukom kombiniranim s energetski intenzivnim performansom na sceni, a ususret samom vrhuncu dnevnoga dijela partyja, stigao je i Mike Williams kojeg kritika vrlo često naziva „umjetnikom budućnosti“ što je i večerašnjim nastupom uvjerljivo potvrdio.

A onda je glavno kormilo prezueo Afrojack, koji je u svoj set uvrstio svoje najveće hitove, ostavljajući time hvarsku ULTRA destinaciju u potpunom plesnom kaosu. Rijetki su DJ-i poput Afrojacka, koji mogu stvoriti energiju i atmosferu približnu raju, baš onako kako se i ovo klupsko odredište često naziva.

Afrojackova je glazbena seansa Carpe Diem uvela u sami početak večernjeg programa RESISTANCE Hvar, obilježenog nešto tvrđim zvukom, kao kulminacijom cjelodnevnoga programa. Iako je Nicole Moudaber bila najavljivana kao glavna zvijezda večeri, zbog zdravstvenih problema nažalost nije mogla doći pa je ulogu headlinera preuzeo dvojac Pan-Pot.

Ovaj berlinski techno duo, sa specifičnim naglaskom na važnost interakcije s publikom, poveo je Ultranaute na višesatni ples u ritmu njihove glazbene panorame. Dečkima je prethodio Maxim Lany koji se svojim renesansnim izdanjima odavno dokazao na plesnim podijima i zavrijedio unikatni klupski status koji ga je, između ostalog, doveo do pozornica poput ULTRE.

Ovogodišnje Destination ULTRA putovanje završava na Visu, uz program RESISTANCE Vis koji započinje od 22 sata. Već se tradicionalno održava na jednom od najekskluzivnijih mjesta na Mediteranu, u tvrđavi Fort George, a riječ je o boutique događanju rezerviranom za 2000 posjetitelja.

Na Vis stiže britanski dvojac Solardo, a kako zvuče uživo njihovi hitovi poput I Can't Wait, You Make Me Feel, Move Your Body i Big Talk, moći će se provjeriti već večeras na bajkovitom Visu, uz spektakularni zalazak sunca po kojem je ova destinacija nadaleko poznata. Nastupit će i MAZ, brazilski DJ i producent koji svijet već godinama očarava svojim zaraznim zvukom. Večer otvaraju Jock i Shipe. Ulaznice po cijeni od 29€ su u prodaji u sustavu Entria. Na blagajni kluba cijena ulaznice je 39€.

Među partnerima festivala je i Hrvatska turistička zajednica, koja je dala značajan doprinos u pozicioniranju Hrvatske kao jedne od top europskih festivalskih destinacija

