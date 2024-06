Hrvatska je ovog ljeta središnje mjesto proslave 25 godina glazbenog brenda Defected - Festival objavio cijeli line up

Jedan od najpopularniji svjetskih festivala, istoimenog glazbenog brenda, Defected Croatia objavio je raspored nastupa DJ-a po danima. Od 1. do 4. kolovoza u The Garden Resortu u Tisnom očekuje nas vrhunski provod na četiri pozornice i s 80 glazbenika koji će gotovo 100 sati zabavljati pet tisuća posjetitelja. Ovogodišnje ljetno izdanje je posebno i po tome što je upravo to središnja proslava 25 godina uspješnog rada Defecteda.

Zahvaljujući 9-godišnjem partnerstvu s The Garden Productions, koja će producirati sedam glavnih događaja u The Garden Resort u Tisnom ove ljetne sezone, uključujući Defected, ove će godine destinaciju posjetiti više od 30 tisuća mladih posjetitelja. Oni će u prosjeku ostvariti sedam noćenja te dakako i promovirati Hrvatsku kao jednu od najboljih destinacija za odmor na svijetu.

Program Festivala počinje na Beach pozornici u četvrtak, 1. kolovoza kada nastupaju: Aline Rocha, Dan Shake, Natasha Diggs, Nightmares On Wax, Sam Karlson i Zach Witness. Dan poslije tu su Darius Syrossian, Dunmore Brothers, FKA Mash, Melé, Monki, Olive F i Riva Starr. U subotu, 3. kolovoza nastupaju; Arielle Free, Catz N Dogz, China Charmeleon, Ferreck Dawn, Oden & Fatzo, Rio Tashan, Tyson O’Brien i SG Lewis. Posljednjeg, u nedjelju tu su Anna Collecta, Breakbot & Irfane, Dimitri From Paris, Melon Bomb, Melvo Baptise, Purple Disco Machine, Seamus Haji, The Shapeshifters.

Na Glavnoj pozornici od petka, 2. kolovoza nastupaju Dave Lee JN, Fat Tony, Horse Meat Disco, Jayda G, Katie Goodman, Mousse T. i Smokin Jo. Subota je rezervirana za nastupe: Dennis Ferrera, Floorplana, Girls of the Internet, Luke Solomona, Luke Una i Sophie Lloyd. Posljednji dan nastupaju: Alex Mills, David Penn, LP Giobbi, Masters At Work, Rio Tashan te Sam Divine B2B Low Steppa.

Na Olive Grove pozornici koja odiše afro house ritmovima nastupaju; Atmos Blaq, Da Capo, Kanem, Kid Fonque, Kitty Amor, Sef Kombo and Sio. U petak će tu biti ritmovi kao što su: rare groove, funk, disco i house uz Aroop Roy, Charlie Dark, Jamz Supernova, Millie Watts and T.Williams & Sio(Live). Kiwi Records se vraća na Festival u subotu uz Bklava, Ghoulish, MJ Cole, Sammy Virji i The Duke. Posljednjeg dana festivala Defected’s Live Sessions pozornica predstavlja Ajoia, Ben Westbeech, Cor.Ece, Crazy P Soundsystem, Dames Brown, Girls of the Internet, JENA, Kanem, Might Delete Later, Rahh, and YOURS.



Zabava na Defectedu se nakon The Garden Resorta seli u klub Barberella's u kojem program traje od 1. do 3. kolovoza. Nastupaju; Hannah Wants, Majestic, Mike Dunn, Sam Divine, Derrick Carter, Honey Dijon, Luke Solomon, Suze Ijó, Carl Craig, DJ Holographic, Kenny Larkin i Moodymann.



Odabirom Dalmacije i Hrvatske za mjesto središnje proslave 25 godina zabave i glazbenog stvaralaštva najbolja je moguća reklama za našu zemlju. Defected Records specijalizirani su za house glazbu, a pod njihovom su etiketom izdani brojni kompilacijski albumi te imaju poznatu radijsku emisiju. Diljem svijeta organiziraju nezaboravne glazbene događaje. U njihovom su portofoliu brojni izvođači nagrađeni Grammyjem. Njihov rad prati više od osam milijuna obožavatelja iz cijelog svijeta. Svaki zagrebački party putem društvenih mreža i objava u medijima vidjeli su milijuni ljudi diljem svijeta.



Regionalne ulaznice za Defected Croatia mogu se kupiti u sustavu Entrio.hr.