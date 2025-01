House legenda Chez Damier ove subote u Petom Kupeu

Čovjek koji je postavio temelje house žanru stiže u suradnji s kultnim klubom Kasheme iz Züricha • Peti Kupe osvanut će u posebnom uređenju

Svirati ploče bez pritiska, jednostavno iz ljubavi prema zvukovima te njegovati umjetnost slušanja muzike. Misija je to jedinstvenog kluba Kasheme u Zürichu. S ovim audiofilskim barom posebne koncepcije i uređenja upoznali smo se proljetos pri gostovanju njihove sjajne ekipe u Petom Kupeu. U prvoj kolaboraciji ova dva kluba u subotu, 25. siječnja u Peti Kupe stiže house legenda Chez Damier!

Chez Damier Foto: PR

Legendarna figura elektroničke glazbe je sudionik mnogih ključnih trenutaka u povijesti housea i techna. Kao umjetnik, Chez Damier je jednako energičan i odvažan kao u svojim počecima krajem 80-ih, dok je nasljeđe njegovih izdanja i DJ nastupa jednostavno zapanjujuće. Danas su njegovi setovi posve unikatni, ne samo zbog iskustva i znanja na koje se može pozvati.

Prirodno umijeće i stalna potreba da nadmaši samog sebe doveli su do toga da mitske pjesme kao što je njegova Can You Feel It smatra samo fazom u svom umjetničkom razvoju. Sa svojim studijskim partnerom, također kultnim Ronom Trentom, iznjedrio je golemi house hit Morning Factory, ali i jednu od najvećih house etiketa – Prescription Records.

Ilija Rudman Foto: PR

Uz čikašku legendu, ove subote predstavit će se Kasheme Soundsystem, kolektiv kojeg čine muzički sladokusci FreeJ Rumi, J’Peux Tim i SoulMate. Domaće boje branit će, pak, Ilija Rudman. Svoje najbolje note isporučit će u posebno uređenom klubu, i ovog puta po uzoru na unikatni Kasheme.

