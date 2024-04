Grupa Valentino sprema pravi koncertni spektakl u Tvornici Kulture: "Dođite da promuknemo zajedno - to je moto naših koncerata!"

Grupa Valentino najavljuje koncertni spektakl 20. travnja u Velikom pogonu Tvornice Kulture.

Valentino, legendarna sarajevska pop rock grupa, ponovno se vraća u Zagreb! Pripremaju pravi koncertni spektakl 20. travnja u Velikom pogonu Tvornice Kulture.

"Bit će to sigurno vesela i zabavna tri sata koncerta. Ja to zovem - 'Dođite da promuknemo zajedno' - to je moto naših koncerata", rekao je frontmen i osnivač benda, Zijo Valentino.

Ikonski status stekli su 80-ih i 90-ih godina brojnim hitovima koji se i danas rado slušaju. "Samo sklopi okice", "Volim te još", "Bez tebe", "Oka tvoja dva", "Idu ptice selice", "Ponekad se sjetim da postojiš", "Pile moje", "Ne mogu, ne mogu", "U vrelini noći", "Kad me više ne bude", pjesme su s kojima su odrasle brojne generacije, a zagrebačka publika imat će ih prilike poslušati uživo za nešto manje od mjesec dana.

Prije dvije godine baš u Tvornici Kulture ovaj sarajevski sastav proslavio je 40 godina od objave njihove prve ploče, Zagreb je s njima pjevao više od dva sata, a nekoliko puta su se morali vraćati na pozornicu jer je publika odbijala prestati pjevati njihove najveće hitove. Bio im je to ujedno i prvi održan koncert u Zagrebu nakon 20 godina, a označio je početak njihove obljetničke turneje "40+".

"Taj koncert je zaista bio fascinantan, bio je to totalni spoj publike i nas. Ništa manje ne očekujem ni na ovom koncertu", izjavio je Zijo.

Grupu Valentino osnovao je 1982. godine Zijo Rizvanbegović, poznatiji kao Zijo Valentino. Njihove pjesme zauzele su posebna mjesta u srcima slušatelja, a brojni albumu doživjeli su velike uspjehe i bili jedni od najprodavanijih u ono vrijeme. Svojom sjajnom energijom i prepoznatljivim zvukom svakim koncertom ponovno osvoje publiku.