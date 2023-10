Gibonni, Matija Cvek, Mia Dimšić i Damir Urban na slavljeničkom koncertu u zagrebačkom HNK

Zaklada ''Hrvatska za djecu'' organizira koncert povodom 15 godina rada u zagrebačkom HNK, a pripremili su i neka od najvećih hrvatskih pjevačkih imena.

Jedinstveno glazbeno događanje, svečani koncert ''15 nam je godina već'' Zaklade ''Hrvatska za djecu'' u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održat će se u četvrtak, 12. listopada u 19.30 sati. Na najprestižnijoj pozornici u Hrvatskoj svoje najveće hitove izvest će doajeni hrvatske glazbe Gibonni i Damir Urban te mladi glazbenici, koji su osvojili naša srca, Mia Dimšić i Matija Cvek. Cijeli koncert pod glazbenom je palicom Nikše Bratoša.



''Oduvijek vjerujem da je svako ljudsko biće koje sam upoznao bilo po nečemu posebno i da svi do jednog posjedujemo neki dar kojim možemo graditi i koji će graditi nas. Na nama je da svakom djetetu na vrijeme pružimo priliku i možda još važnije, naučimo ga kako da je prepozna. Biti to što jesi, prihvaćen i potreban svijetu u kojem jesi, vjerujem, da je to jedan od nosivih zidova na kojem stoji kuća sretnog čovjeka!'', izjavio je Gibonni.



''Privatno, ali i kao javna osoba osjećam i potrebu i dužnost pomoći da ovu zemlju i društvo učinimo boljim mjestom za život. Imam želju uzvratiti ono dobro što sam i sam dobio od zajednice, a što mi je napokon omogućilo da se u životu bavim onime sto najviše volim!'', izjavio je Damir Urban i dodao: ''S obzirom na to da Zaklada ''Hrvatska za djecu'' djeluje za dobrobit djece te za pružanje prilike mladim ljudima, počašćen sam što ću imati priliku i sam postati dio jedne njihove akcije, naravno, onime sto najbolje radim, a to je glazba. Vjerujem da je najvažniji zadatak svih nas, pokušati osigurati svoj djeci što bolju startnu poziciju i time im pomoći da u budućnosti razviju sve svoje ideje i ostvare talente!''



U 15. godina Zaklada je pružila podršku više od sto tisuća djece i mladih u Hrvatskoj te dodijelila gotovo 16 milijuna eura pomoći. To uključuje 4,5 milijuna € za fizičke osobe, 4,4 milijuna € za pravne osobe, 5 milijuna € za stipendije, 1,9 milijuna € za prehranu djece u školama.



''Ovaj put, gledalište Hrvatskog narodnog kazališta u najvećoj će mjeri ispuniti naši korisnici. Tu su mladi iz domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, udomiteljske obitelji, djeca koju stipendiramo. Isto tako, tu su i partneri Zaklade koji nam pomažu te ljudi koji su svojim djelovanjem omogućili da ove godine možemo obilježiti 15 godina. Upravo svima njima Zaklada, kao i glazbenici koji nastupaju besplatno te HNK poklanjaju ovaj koncert!'', izjavila je Renata Gubić, upraviteljica Zaklade.



Zaklada Hrvatska za djecu također se istaknula brojnim samostalnim projektima, od kojih ćemo istaknuti projekt "I ja putujem", koji je ove godine omogućio ljetovanje za 18 potrebitih obitelji. Tu su i projekt "Moja maturalna večer", koji već niz godina potrebitim maturantima omogućuje nezaboravno iskustvo prave maturalne večeri u kreacijama hrvatskih dizajnera, te projekt "Naša zelena uspomena", koji vodi djecu iz udomiteljskih obitelji na zajedničko putovanje, omogućujući im da na uzbudljiv i edukativan način upoznaju ljepote naše zemlje.



''S radošću sam se odazvao pozivu za sudjelovanje na koncertu kojim se obilježava tako velika obljetnica i rad Zaklade ''Hrvatska za djecu''. Želim im puno uspjeha u njihovom nesebičnom radu!'', izjavio je Matija Cvek, dok je Mia Dimšić zaključila: ''Zaklada ''Hrvatska za djecu'' neumorno radi na boljim uvjetima za odrastanje djece kojima je takva pomoć najpotrebnija, a meni je čast što svojom glazbom mogu barem malo pridonijeti tom radu i pomoći da se njihov glas još jače čuje!''