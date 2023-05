Future Scope festival zbog loše vremenske prognoze seli se na drugu lokaciju, a mi vam otkrivamo i gdje!

Iako je najavljeno da će se najveći Future Scope party ove godine održati na otvorenom, ipak se zbog loše vremenske prognoze događaj seli s Jaruna na Zagrebački Velesajam, Paviljon 7.

Unatoč promjeni lokacije, organizatori su uložili sve napore kako bi osigurali uspješnu selidbu kompletne produkcije i programa te nezaboravno iskustvo posjetiteljima na Zagrebačkom Velesajmu.

Nakon 21 godine postojanja, Future Scope je i dalje sinonim za vrhunsku zabavu koju pamte svi koji su imali priliku posjetiti ovaj kultni klupski program.

Posjetitelji ovogodišnjeg Future Scope festivala imat će priliku 12. i 13. svibnja doživjeti impresivnu produkciju na pozornici veličine 60 m2, opremljenoj sa 150 vrhunskih uređaja koji će omogućiti fantastičan audio i vizualni doživljaj.

U dva dana programa, s najjačom postavom do , nastupit će elita domaće i svjetske techno scene: Jeff Mills i Derrick May - živuće legende elektroničke glazbe, super zvijezda Paul Kalkbrenner, kojem je ovo prvi nastup u Zagrebu, te domaće techno snage - Petar Dundov, Kiki, Shipe, DJ Jock i Neroa.

Dva dana jedinstvenog techno iskustva započet će u 19 sati, a trajat će sve do 4 sata ujutro, nakon čega slijedi nastavak na službenim after partyjima u klubu Boogaloo, koji će se održati 14. i 15. svibnja. Uz festivalsku narukvicu, cijena ulaznice za after party iznosi 7 eura, a za one bez narukvice 10 eura.

After party prvog dana festivala započinje uz vrhunske zagrebačke DJ-eve E-base, Matya, Senno i Sin, dok drugi dan završava uz nešto jači after na kojemu će gostovati čak sedam DJ-eva, među kojima su Bronski, Elena Mikac, Heryja, Neroa, Pablo Panda, Shipe i Toni Juranović. Svaki od njih predstavlja različite žanrove i krase našu scenu kroz paletu sjajnih klupskih programa, od Future Scopea, Dobrog Housea, Rootsa pa sve do BSH-a.

Future Scope je jedan od rijetkih klupskih programa koji se može pohvaliti velikom i odanom publikom koja se iz godine u godinu vraća kako bi doživjela nezaboravne trenutke na uvijek besprijekornim Future Scope eventima, a za ovaj događaj već sada je prodano 85% kontingenata ulaznica koje se još uvijek mogu kupiti u sustavu Entrio te na svim Entrio prodajnim mjestima.

Ovaj nevjerojatan odaziv govori o kvaliteti programa i produkciji koja nikad ne iznevjeri očekivanja, a ove godine organizatori su najavili da će biti posebno spektakularna jer već samo najavljeni line-up garancija je ultimativnog provoda za sve ljubitelje elektroničke glazbe!