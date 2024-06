Francuski dvojac Air na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila izvodi svoje remek-djelo Moon Safari! Kraljevi retro chill-out glazbe Air na Tvrđavi sv. Mihovila sviraju 4. kolovoza! Šibenik je tako u društvu probranih europskih gradova koje je ovaj francuski duo odabrao za turneju na kojoj će izvoditi isključivo svoj znameniti album Moon Safari.

Moon Safari turneja označava povratak Aira nakon sedam godina izbivanja sa scene jer su se u međuvremenu Nicolas Godin i Jean-Benoît Dunckel posvetili solo glazbeno-filmskim projektima. Poklonike njihovog prvog i, prema mnogima, najboljeg albuma „Moon Safari“ koji je po izlasku 1998. godine redefenirao pojam moderne downtempo glazbe, razveselit će vijest da se dvojac ponovno ujedinio na turneji.

PR Foto: PR

Moon Safari, objavljen 1998. godine, lansirao je Nicolasa i Jean-Benoîta na najvišu stepenicu ljestvice elektroničke glazbe,. Album je iznjedrio hit singlove poput "Kelly Watch The Stars", "All I Need" i "Sexy Boy", prodajući milijunske primjerke diljem svijeta, te je gurnuo Air u vode headlinera na značajnim festivalima. Opčinio je i neke od najvećih glazbenih vizionara poput Davida Bowiea, Madonnu i Becka, a uvelike je inspirirao i filmsku industriju.

Zato, 25 godina kasnije, nije teško shvatiti zašto je Moon Safari izdržao test vremena. Sam Dunckel sažima svoj vlastiti album kao "univerzalnu čaroliju, punu ljubavi i misterije“, dok Godin zaključuje: "Moon Safari je savršenstvo."

Poseban doživljaj bit će zasigurno Moon Safari slušati na stoljetnoj utvrdi s pogledom na more i to samo dan nakon nastupa Krudera & Dorfmeistera koji na Mihovilu sviraju u subotu 3. kolovoza. Samo nekoliko dana kasnije, 6. kolovoza, na ljetnu pozornicu Tvrđave sv. Mihovila u sklopu Ljetnog Yammatova popet će se glazbena ikona Roisin Murphy.

PR Foto: PR

Koncerti Air Play Moon Safari, Kruder & Dorfmeister i Roisin Murphy na Tvrđavi sv. Mihovila održavaju se uz potporu Cockte i medijsko pokroviteljstvo radija Yammat FM!

Informacije o ulaznicama uskoro!