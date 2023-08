ERIC predstavlja spot za "Driving To The Sea", a već je i na popisu najemitiranijih singlova u Hrvatskoj!

Ljetno raspoloženje vlada i domaćim radijskim eterom – ERIC se s "Driving To The Sea" ovog tjedna 'parkirao' na službeni popis najemitiranijih singlova u Hrvatskoj.

Dok najnovija Ericova pjesma plovi eterom, mnogi se makar u mislima voze na more, a mladi je glazbenik jedan od vrućih srpanjskih dana proveo upravo onako kako zamišlja idealan ljetni dan – vozeći se prema obali, slušajući glasno radio i zabavljajući se!

Sve to snimio je i pretočio u glazbeni spot za „Driving To The Sea“!

„Spot smo snimali upravo onako kako i pjesma govori - vožnjom na more. Ono što se ne vidi u tih nekoliko minuta je da smo se, kako to obično biva, s 20-ak kilometara na sat prvo vozili u dugačkoj koloni od Zagreba do Karlovca.Kad smo stigli do Gospića, spustili smo se na staru cestu prema Karlobagu i Senju, gdje je počela uživancija: u vožnji uz more snimili smo razne kadrove - u autu, uz cestu i iz zraka, dronom. Bilo je jako zabavno, i jako, jako vruće“, opisao je ERIC koji je se sve skupa doživio kao zanimljivu avanturu koja ide uz ljeto i godišnje odmore - uz puno dobre glazbe, smijeha, gužve na cesti i visokih temperatura. Uz gomilu dobrih vibracija koje nosi sama pjesma i panoramske kadrove iz spota, zaključuje: „Sve je nekako lakše kad se napokon ugleda more, to naše prekrasno čudo!“

Snimanje i izradu video spota potpisuje NEXUS produkcija: redatelj Tomislav Horvatinović, producent Marko Horvat (koji potpisuje i fotografije nastale na setu) te snimatelj Stjepan Dolenec / Creative Factory.

I ovog puta ERIC je snimao u odjevnoj kombinaciji stilista Ivana Friščića (Delight), a svestrana Laura Mjeda, kojoj je šminkanje je druga ljubav, zaslužna je za prirodni make up potreban za istupanje pred kamere.

Tekst, glazbu, produkciju pjesme, kao i sviranje i snimanje gitare, basa i vokala potpisuje sam ERIC koji tako još jednom potvrđuje izvrsno vladanje svim segmentima potrebnima za nastanak pjesme - koja ima sve uvjete da postane neizostavan ljetni soundtrack! Stvaranju su doprinijeli Luka Osrečak (gitara), Filip Vidović / Matterhorn Music, koji uz asistenciju Gordana Dragića stoji iza miksa pjesme dok je s završnim detaljima doprinio Mischa Janisch / Sunshine Mastering.

„'Driving To The Sea' je moj novi singl koji će, nadam se, biti neizostavna pjesma za sve koji putuju na more, jer je upravo za to i namijenjena. Kad sam ju stvarao, u glavi mi je bila samo misao kako se ljeti vozim na more sa spuštenim prozorima i da na radiju svira baš ta pjesma koja je, u tom trenutku, bila tek ideja. Pjesma je nešto stilski drugačija od mog dosadašnjeg rada, ali smatram da je u skladu s trenutnim svjetskim trendovima i modernim zvukovima u kojima prevladavaju gitare i brzi beat. Ukratko rečeno, ova je pjesma kao stvorena za vožnju obalom ili opuštanje na plaži“, opisao je dvostruko Porinom nominiran 22-godišnji kantautor, multi instrumentalist i producent.

„Driving To The Sea“ nastavlja uspješan niz Ericovih autorskih pjesama - od uspjeha debitantskog singla „Reci Mi“ i pjesama s albuma „I Am Eric“, do nedavnih „Gdje Je Ta Ljubav“ i dueta s Ivanom Kindl – „Feel You Close“ - a koje su se sve redom našle na popisu HRtop40 ljestvice najemitiranijih u domaćem eteru. „Istodobno, ovo je prva pjesma hrvatskog izvođača na engleskom jeziku koja se našla među najemitiranijima od 27. veljače“, navode iz Hrvatske diskografske udruge čiju službenu „pop“ playlistu ovog tjedna predvodi upravo ERIC. Potvrda od strane slušatelja dolazi i obliku rezultata glazbene aplikacije Shazam gdje se trenutačno, uz brojne svjetske i domaće hitove, „Driving To The Sea“ nalazi u top 200 najpretraživanijih.