Hrvatski house DJ-i Elena Mikac i Tom Bug na velikom Defected glazbenom spektaklu u Zagrebu!

Svjetski glazbeni brend Defected ponovno dolazi u Hrvatsku. Uz ljetni festival, grad Zagreb postao je dom Defectedu u ovom dijelu Europe. Želja im je vezivanje u regionalnu publiku te stvaranje zajednice koja će promovirati urbanu glazbu. Jedan od njih bit će i drugi ovogodišnji veliki glazbeni spektakl koji će se održati u petak, 24. studenog u Boćarskom domu. Domaćini ovog događaja su hrvatski DJ-i, dobro poznati domaćoj publici, Elena Mikac i Tom Bug. Ovo dvoje glazbenika itekako su se dobro etablirali na hrvatskoj sceni, njihova su imena garancija dobre zabave.

Elena Mikac je DJ-ica nove generacije čiji raznoliki repertoar seže od house i disco do minimal, deep i techno zvuka te brojnih podžanrova. Osim što je na Elector Awardu nagrađena kao najbolji mladi izvođač godine, nastupila je na završnom partyju Ultra Europe Resistance.

Svoje je umijeće pokazala i na gotovo svim većim hrvatskim house i techno brendovima, uključujući We Love Sound, Future Scope i BSH.

"Defected kao brend za mene predstavlja jednu fuziju dobre glazbe, izvođača, evenata te općenito zajednice koja dijeli strast prema house glazbi. Ono što su postigli i trag koji ostavljaju, kao i onaj koji tek planiraju ostvariti, svakako bi mogli poslužiti kao izvor inspiracije za mnoge. Od kad obilazim Defected partije nikada nisam doživjela razočaranje. Redom, njihova publika uvijek uživa, razumije srž house glazbe, njezine korijene, te je u potpunosti prihvaća i upija!“, otkriva Elena i dodaje: "Nikada mi nije ni na kraj pameti bilo da ću ikada imati priliku preuzeti ulogu iza DJ pulta na njihovim eventima, za mene to predstavlja stvarno veliku čast i odgovornost!“

Već dobro nam znani hrvatski house čarobnjak Tom Bug iz brenda Dobar House i prije je surađivao s brendom Defected te nastupao na Defected Croatia festivalu prvih par godina.

"Dobar House osnovao sam 2016. kada sam na sceni primijetio nedostatak house zvuka koji sam ja volio. Scena je bila u porastu, pogotovo underground scena, no u Zagrebu je nedostajalo nešto što bi povezalo najbolje od dvaju svijeta u house glazbi!“, govori Tom i dodaje: „Defected je oduvijek bio brend s kojim sam se glazbeno mogao povezati. Čak je i sam Dobar House puno inspiracije crpio upravo od Defecteda, a njihov katalog izdanja je i dan danas u mojim setovima, pogotovo što se tiče nekih vječnih klasika koje su upravo oni izdali. Nevjerojatno je da nakon više od 20 godina praćenja njihove glazbe i rada danas putem The Garden Croatia surađujem s Defectedom na njihovim zagrebačkim događanjima. Ono što je super kod njihovih evenata što imaju vjernu publiku diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj!“



Zagreb je jedan od rijetkih gradova na svijetu koji je domaćin Defected događanjima. Iako su njihovi eventi po cijelom svijetu, uključujući SAD, Bali, Maltu, Ujedinjeno Kraljevstvo, Ibizu i Australiju, Zagreb i Hrvatska su centar Defecteda za cijelu regiju, istočnu Europu pa i dalje od toga.



"Stvarno možemo biti ponosni i sretni da je jedan ovakav svjetski brend našao svoj dom u Zagrebu, a ljeti u Tisnom!“, zaključuje Tom Bug.



Na drugom zagrebačkom Defectedu u petak, 24. studenog po prvi ćemo puta u Zagrebu imati prilike slušat Eats Everythinga, legendarnog DJ-a i producenta koji iza sebe ima niz underground house himni, svestranog lika koji je najbolji prijatelj Fatboy Slimu i koji slovi za jednog od najprizemnijih svjetskih house zvijezda. Osim toga svoje debitantske nastupe u Zagrebu imat će i Mele, umjetnik koji se sad već ozbiljno etablirao na svjetskoj sceni te RIo Tashan, ime koje će z koju godinu imati jako veliku i ozbiljnu DJ karijeru.



Defected Zagreb održava se pod promocijom The Garden Croatia, a ulaznice za zagrebački Defected mogu se kupiti u sustavu Entrio.hr.