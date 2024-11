Dvostruko novogodišnje slavlje u Šibeniku: Doček predvodi talijanska zvijezda Mario Biondi

Novogodišnji doček u Šibeniku predvodi Mario Biondi, talijanski pjevač osebujnog glasa zbog kojega su ga prozvali i ‘talijanskim Barry Whiteom’. Biondi će nastupiti na trgu ispred UNESCO-ve katedrale sv. Jakova, a do 2025. Šibenčani i gosti odbrojavat će i uz Silente i BluVinil koji sviraju na pozornici u Perivoju Roberta Visianija.

Mario Biondi već je osvojio šibensku publiku svojim nastupom 2018. godine na Tvrđavi sv. Mihovila. Njegova glazba je kombinacija jazza, soula i popa, a svi ga dobro pamte po hitu ‘This is What You are’, koji ga je lansirao u zvijezde.

Biondi je karijeru započeo kao prateći vokal, no ubrzo je zasjao kao solo umjetnik zahvaljujući svom specifičnom vokalu. Njegovi koncerti poznati su po toploj, intimnoj atmosferi, ali i nevjerojatnoj energiji kojom zrači.

Nova godina u Parku

PR Foto: PR

Uz Maria Biondija ispred katedrale, 2025. čekat će se istovremeno i u šibenskom Parku - Perivoju Roberta Visianija, gdje se slavi uz Silente, bend koji je ovo ljeto dupkom napunio Tvrđavu sv. Mihovila.

Glazbeno putovanje dubrovačkog benda počelo je s albumom “Lovac na čudesa” za koji su nagrađeni nizom glazbenih nagrada, uključujući Porin. Jednako uspješno nastavili su s albumima koji su uslijedili. Danas je Silente jedan od najpopularnijih i najslušanijh bendova u Hrvatskoj.

PR Foto: PR

Prije Dubrovčana, pozornicu u Parku će zagrijati šibenski bend BluVinil. Momci iz Šibenika žare i pale nastupima diljem Hrvatske, a poseban ih je gušt slušati u rodnom gradu. Nakon munjevitog uspjeha debija “Apaši” glazbena kritika ih je smjestila uz rock i novovalne velikane, a aktualni drugi album “Zna li itko tajnu srca?” uvršten je među najbolje domaće albume 2022. BluVinil je svirkama po zemlji više puta dokazao koliko moćno zvuče uživo.

PR Foto: PR

Vidimo se u Šibeniku!