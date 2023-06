Glazbena diva Doris Dragović vraća se u Arenu Zagreb, ovaj put ulaznice za spektakl osigurajte na vrijeme!

Omiljena pjevačica svih generacija, neponovljiva glazbena diva Doris Dragović ponovno se vraća u Arenu Zagreb, nakon duge četiri godine. Veliki spektakularni koncert održat će 25.11.2023. godine.

Svi se sjećaju kako je 2019. godine 20 tisuća ljudi pjevalo kao jedno – koncert je rasprodan čak dva mjeseca unaprijed, a karta više tražila se do zadnjeg trenutka.

"Ja nisam perfekcionist nego sam terorist. Svaka nota mora biti izbrušena do perfekcije, može uvijek i bolje, je li to zanimljivije, preciznije, novije, je li to različito, je li to novi novi aranžman, ali uvijek može bolje... I nakon dugogodišnje karijere srce na trenutak zastane prije izlaska pred publiku", otkrila je Doris.

Uvijek je taj izlazak na pozornicu prvi i jedini, nikad više ta emocija! Uvijek su pripreme najvažnije na svijetu, uvijek su probe – živčane, sve što jedan pošteni koncert mora imati. Drugi koncert bio je želja mnogih, a sada će se i ostvariti. Mjesto u najvećoj hrvatskoj Areni, na spektaklu godine - koji pripremaju Doris Dragović i bravo! ovaj put osigurajte na vrijeme!