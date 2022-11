Doputovao je plesni "Karavan" grupe Detour, poslušajte pjesmu kojom najavljuju svoj kreativni put!

Nakon velikog uspjeha singla "Nekad je bilo bolje", s kojim je grupa Detour pobijedila na ovogodišnjem Zagrebačkom festivalu, nova pjesma "Karavan" nastavlja njihov kreativni put i stiže na korak do novog albuma, čiji se izlazak očekuje na proljeće sljedeće godine.

''Karavan'' je sjetna ljubavna plesna pjesma i najavljuje početak završne faze realizacije albuma.

Pogledaj i ovo intervju za dnevnik.hr Pokretačka je snaga jednog od najboljih naših pop bendova, otkrio nam je što se sve promijenilo te koji mu je najdraži hit koji je napisao

To je šesti singl s predstojećeg albuma i trenutačno smo u realizaciji preostale četiri pjesme, a plan je da do kraja godine imamo album spreman za štampu. S obzirom na to da ovaj put album izdajemo i na vinilu, nadamo se da će sve biti spremno na proljeće iduće godine", otkrio je autor, producent i frontmen grupe Nenad Borgudan.

Pjesmu "Karavan", kao i uspješnicu "Nekad je bilo bolje", grupa Detour snimila je u studiju Branimira Mihaljevića, a Nenad je ispričao i kako je do te suradnje došlo:

"Sasvim slučajno. Ton majstor u studiju u kojem smo uvijek snimali imao je zdravstvenih problema upravo u razdoblju miksa i tada smo, pritisnuti rokovima, bili primorani odraditi ga negdje drugdje. Preko menadžerice smo došli do Branimira, koji nam je zajedno sa svojim sinom Markom napravio stvarno odličan miks, radilo se o pjesmi ''Klaun'' i to je bila sjajna baza za daljnju suradnju. Nakon toga realizirali smo ''Nekad je bilo bolje'', a sada i ''Karavan'', koji je snimljen na tri različite lokacije (studija), a miksao ga je Marko Mihaljević i to je recept za preostale četiri pjesme s albuma."

"Karavan" prati i videospot u režiji mladog kreativca Dinka Čvorića Doringa, koji iza sebe ima već uspješne suradnje s grupom Pavel i kantautoricom Luce, a koliki mu je bio izazov snimanje s grupom Detour, i sam ističe:

"Snimiti spot za bend poput Detoura, s obzirom na njihov opus i brojne vrhunske videoradove izazov je za svakog redatelja. U ovom slučaju izabrao sam studijsko snimanje cijelog benda u njihovoj prirodnoj ulozi, dok sviraju i pjevaju ispred green screena, koji mi je pružio mogućnost da se dodatnim vizualima, kao što su stilizirane, nadrealne pozadine, kao i kolaži, približim ugođaju same pjesme na više načina."

Grupa Detour svojim brojnim obožavateljima za 2023. godinu osim novih singlova i šestog studijskog albuma priprema i veliki zagrebački solistički koncert, a u planu su i brojni live nastupi diljem Hrvatske i regije.