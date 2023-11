Do zadnjeg mjesta ispunjena Cibona pokazala je veliko srce Vesni Pisarović, publika koja je uz nju odrasla uglas je pjevala njene najveće hitove!

Vesna Pisarović pred punom Cibonom izvela je svoje hitove uz koje je publika odrasla, ovaj nezaboravni nastup svi su jedva dočekali.

Zagrebačka Cibona bila je, baš kako se i najavljivalo, pretijesna za sve one koji su ovaj petak odlučili provesti na koncertu Vesne Pisarović. Više od šest tisuća razdraganih fanova jedne od naših najpopularnijih pop pjevačica potvrdilo je svojim dolaskom ono o čemu se mjesecima priča po glazbenim kuloarima, a to je da je Pisarović svojim velikim "comebackom" na hrvatsku scenu potvrdila sada već kultni status koji uživa među svojim poklonicima. A oni više nisu samo generacija koja je tamo dvije tisućitih, u jeku Vesnine popularnosti, živjela svoje najljepše i najbezbrižnije mladenačke dane.

Ta publika je odrasla i ostala s njom svih ovih godina, no njima se na jučerašnjem koncertu pridružila i ova nova, mlađa, sasvim nova generacija koja je Pisarović prigrlila kao svoju od prvog povratničkog nastupa, iako se mnogi od njih u vrijeme njezinih najvećih uspjeha nisu niti rodili. I ne, nije to u njezinom slučaju samo nostalgija za nekim ljepšim i prošlim vremenima, iako je ona sigurno prisutna, riječ je zapravo o najvećem priznanju koje jedan glazbenik može dobiti u svojoj karijeri i prava potvrda vrijednosti.



Koncert u Ciboni bio je glazbeno putovanje kroz Vesninu karijeru, obilježenu brojnim hitovima, danas već evergreenima, poput Da znaš, Jutro donosi kraj, Da sutra umrem, Dolje na koljena, Sasvim sigurna i brojnim drugima, proizašlih mahom iz kreativnog pera Milane Vlaović, danas naše cijenjene spisateljice i kolumnistice. Zanimljivo je da se koncert događa točno pet godina nakon što je 10. studenog 2018. godine prvim povratničkim koncertom odškrinula vrata povratku na pop scenu. No, ovaj koncert u Ciboni, potvrđuje i sama pjevačica, velika je prekretnica i početak nastavka jedne velike karijere duge sada već impresivnih četvrt stoljeća i obilježene s čak deset albuma, pet u pop i pet u jazz žanru. Ovih je dana izdala jedanaesti, ovaj put sa sevdah pjesmama, a onaj koji publika najviše iščekuje, s pop prizvukom, također samo što nije.



''Ova večer je za mene velika iz više razloga. Novi početak. Jedna divna večer i jedan veliki, veliki koncert. Sve se fuzioniralo na najljepši način, od organizacije i produkcije, mog benda, generacija koje su kao jedna disale zajedno i pjevali sa mnom od prvog do zadnjeg stiha, do činjenice da je sve bilo obojeno tom jednom humanom notom, budući da je koncert dio projekta Pokaži srce, koji se brine o mladim sportašima i unaprjeđenju njihovog zdravlja'', nije krila emocije pjevačica nakon što je sve završilo. I u pravu je. Svi koji su tu večer došli, složiti će se da je organizacija bila sjajna. Sve je bilo na nivou najvećih arena, od impresivne bine s video zidom, sve do rasvjete koja je pjevačici, ne krije to, često od presudne važnosti na koncertima. Upravo je dobar "light" ono što čini razliku jer doprinosi dojmu i pojačava čaroliju druženja starih znanaca uz pjesme, koje su svi u glas pjevali cijelu večer, od prvog do zadnjeg stiha. Sjajna je ovo uvertira u izdavanje Vesninog novog pop albuma, kojeg već dugo najavljuje i koji je zapravo jedino ono što u ovom trenutku fali.



Na pozornici joj se u jednom trenutku pridružila i naša mlada pjevačica i kantautorica Nika Turković kao gošća iznenađenja, što je posebno raznježilo publiku, ali i pokazalo vrlo sličan glazbeni senzibilitet ove dvije sjajne pjevačice i interpretatorice. Zanimljivo je da Pisarović na ovom koncertu nije izvela samo pjesme iz svog bogatog opusa, već i obrade pjesama nekih poznatih glazbenika, a do kraja ih je razgalila izvedbom hita "Nikoga nisam volio tako" Miše Kovača. A upravo je Mišo, zanimljivo je, održao prvi u nizu koncerata u sklopu spomenutog projekta Pokaži srce koji već dugo skrbi o mladim sportašima na različite načine. Ovaj put, kao dio iste priče, Nogometni savez Zagrebačke županije, postao je bogatiji za vrijedni automatski vanjski defibrilator, uređaj koji spašava živote, a sudeći prema viđenom, to je samo početak nekih budućih, velikih priča s istim povodom.