Rođen je u Makedoniji, živi u Sloveniji, a sada je zapjevao na hrvatskom jeziku: "Bilo me strah kako će to sve ispasti"

Ovogodišnji pobjednik Darfesta Angelo predstavlja svoju prvu pjesmu na hrvatskom jeziku naziva "Zauvijek moja".

Angelo je 23-godišnji student Glazbene akademije u Ljubljani, smjer operno pjevanje koji je s pjesmom "Zauvijek moja“, na ovogodišnjem 19. Darfestu, osvojio je Grand Prix za 1. mjesto.

"Pjesma Zauvijek moja, s drugim izvođačem i tekstom, bila je prijavljena na najveći slovenski festival, ali nije prošla. Uvijek se sve dešava s nekim razlogom. Pjesmu sam dobio ja na kraju i s njom pobijedio na Darfestu. Bilo me strah kako će to sve ispasti, ipak je to druga država i publika, ali bilo je zaista super. Rođen sam u Makedoniji, živim u Sloveniji i cijeli život želim svoju glazbu proširiti na cijelu regiju. Student sam opernog pjevanja, volim modu, veliki sam gurman i vodim svoju školu pjevanja. Moj najveći hit, pjesmu Jagoda koja je u Sloveniji vrlo popularna, napisao je Martin Žunec tako da mi suradnja i rad izvan granica nije nešto novo", rekao je Angelo.

Pjesma "Zauvijek moja“ kojom ambicioznije stupa na glazbenu scenu, plod je suradnje s autorima Goranom Šarcem, tekstopiscem Robertom Pilepićem i Aleksandrom Valenčićem.



Glazbom i pjevanjem se bavi od najranijeg djetinjstva, ima nekoliko singlova, a odlikuje ga suverena izvedba i lirski vokalni pristup.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Severina se skinula u minijaturni badić, a onim što je uslijedilo sve je raspametila: "Senzacionalno!"

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Popularna glumica preminula nakon borbe s teškom bolešću, mislila je da ima koronu, a onda je uslijedila strašna dijagnoza