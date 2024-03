Klub Komedija čeka pravi rock spektakl i to na koncertnoj promociji albuma Alke Vuice i Zorana Šerbedžije!

Legendarna Alka Vuica i gitarist Zoran Šerbedžija, umjetničkog imena ZoKk, nedavno su predstavili album "Vrijeme za nas", čija će se velika promocija održati 21. ožujka u Klubu Komedija s početkom u 20h. Bit će to prava poslastica za sve ljubitelje glam rocka, a Alka & ZoKk nastupiti će u pratnji punokrvnog benda.

Iza cijelog projekta autorski stoje upravo Alka, ikona domaće glazbene scene, pjevačica i autorica brojnih velikih hitova, i Zoran, poznati gitarist, pjevač, autor, producent i njen veliki prijatelj koji je za cijeli album odsvirao gitare, kao i dobar dio bas gitara i pratećih vokala.

"Nije to album dueta, prepoznatljiv vokal Alke Vuice dominira u svim pjesmama, Zoran Šerbedžija pojavljuje se u nekim pjesmama kao drugi glavni vokal, efektno pjeva prateće vokale, a u naslovnoj skladbi čujemo i Nenu Belana (...) Sve to je upakirano u uptempo power pop s prilično eighties gitarskog prštanja u kome su i Alka i ZoKk očito nastojali dati što više u toj suradnji (...) U ovom slučaju kvantiteta očito rađa kvalitetu: Alka Vuica nakon 20 godina ima album na kome ne premeće svoju ostavštinu s novim pjesmama, a Zoran Šerbedžija Zokk zasigurno će dobiti mnogo veću pozornost na hrvatskom tržištu od one koju je stekao s lanjskim albumom...", piše Bojan Muščet u recenziji albuma za portal Glazba.hr.