Četiri sjajne glazbene DJ dive predvode Defected Croatia Festival: Limitiran je broj regionalnih ulaznica!

Četiri vrhunske svjetske glazbenice, DJ-ice i aktivistice za mjesec će dana na Defected Croatia Festivalu u Tisnom rasplesati tisuće gostiju.

Od 3. do 8. kolovoza, u šest festivalskih dana, na pozornici The Garden Resorta imat ćemo priliku upoznati i slušati Alex Mills, Honey Dijon, LP Giobbi i Sam Divine.

Sve četiri omiljena su lica u svijetu elektronske glazbe. Isto tako u svojim privatnim životima rade velike stvari koje mijenjaju živote mnogih marginaliziranih skupina u društvu.

Na Festivalu se očekuje pet tisuća posjetitelja iz čak 60 zemalja. U Tisnom će, uz četiri dive, nastupiti još 100 izvođača. Ove godine posebno će atraktivni biti novi live elementi kao i novi dizajn festivalskih pozornica na kojima ćemo uživati u plesu i izvrsnoj energiji.

Alex Mills, engleska je DJ-ica, producentica, tekstopisac i pjevačica. Posljednjih nekoliko godina surađivala je na izdanjima Basement Jaxxa, Hot Since 82-a i i.

Njezin glas prepoznajemo na mnogim hit pjesmama DJ-a kao što su Danny Howard, Solardo, Ferreck Dawn i Camelphat. Potpisala je ugovor s američkom diskografskom kućom Ultra Music za koju je i izdala svoj solo debi album 'Be Somebody' 2017. Kao DJ-ica, Alex ovog ljeta ima rezidenciju na Defected večeri na Ibizi.

Honey Dijon rođena je i odrasla u Chicagu u obitelji koja živi i bavi se glazbom stoga ne čudi kako je njen životni odabir upravo umjetničko stvaranje. Uspješno koketira s mnoštvom glazbenih žanrova iako je njena baza svijet elektronske glazbene scene. Poznata je po suptilnim vještinama miksanja.

Njezini gotovo senzualni prijelazi između housea i techna donose toplu, hipnotičku vibraciju unutar setova. Zaljubljenost u modu i istančan ukus za umjetnost kod nje se idealno nadopunjuju s njenom kreativnošću pa tako često stvara modne i glazbene čarolije. Čest je gost Panorama Bara u Berlinu, Sub Cluba u Glasgowu, Bloka u Tel Avivu, Outputa u NYC-u, Space-a na Ibizi i naravno Smart Bara u Chicagu. Njezin set na popularnom Boiler roomu ima više od osam milijuna pregleda.

LP Giobbi je DJ-ica, producentica, pijanistkinja i aktivistica koja se brzo uzdigla do statusa superzvijezde, ostvarivši više od 102 milijuna streamova na svim platformama. Otkako se pojavila na plesnoj sceni 2018., njeni DJ setovi "one-woman banda" spajaju miksanje sa svirkom na klaviru te semplerom.

Nastupa na vodećim svjetskim festivalima kao što su Coachella, EDC, Lollapalooza, Bonnaroo, Tomorrowland, Electric Forest i Creamfields. Kao aktivistica je omogućila tisućama žena i rodno ekspanzivnih pojedinaca pristup produkcijskim radionicama, online tečajevima i programima stipendiranja za LGBTQIA+ i BIPOC autore kroz svoju neprofitnu organizaciju FEMME HOUSE.

Sam Divine poznato je lice svjetskih klubova i festivala. Njena suradnja s brendom Defected započela je 2009. godine. Interes za glazbu razvila je radeći u prodavaonici ploča u kojima je svakodnevno provodila sate nakon završetka radnog vremena. Na putovanjima je obišla cijelu Europu, kao i Brazil, Čile, Japan i Dominikansku Republiku.

Godinama je rezident na Ibizi, a nastupala je na Festivalima kao što su We Are FSTVL (UK), Pacha festival (Nizozemska) i drugi. Bez sumnje jedna je od najpopularnijih i najstrastvenijih DJ-ica današnjice. Njezini setovi prožeti deep, vocal i balearic soundom u klubu Ushuaia na Ibizi postali su viralni. Uz uspješnu DJ karijeru, Sam je ambasadorica brojnih kampanja u istraživanju raka dojke te osvještavanju ove bolesti kod žena diljem svijeta.



The Garden i Defected ovim događajem rade zajedno na izgradnji regionalne Defected zajednice. Za goste iz regije u prodaji je limitiran broj regionalnih ulaznica za vikend po posebnoj cijeni.

One se mogu kupiti u sustavu Entrio.hr