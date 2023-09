50 Cent i Busta Rhymes u sklopu turneje “The Final Lap Tour” dolaze u Arenu Zagreb

Curtis James Jackson III, poznatiji kao 50 Cent, održat će koncert u Areni Zagreb u utorak, 17. listopada 2023. godine i to u sklopu njegove velike svjetske turneje “The Final Lap Tour”!

Nagrađivani reper, televizijski producent i glumac ovom turnejom proslavit će 20 godina od izlaska svog albuma prvijenca “Get Rich or Die Tryin’” jednog od najznačajnijih i najprodavanijih hip hop albuma u povijesti. Nemojte propustiti ovaj koncert u Areni – osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme putem Eventim sustava.

50 Cent je na svjetsku turneju krenuo u srpnju 2023. godine, a prvi koncert održao je u Salt Lake Cityju. A ovaj će slavni reper do početka iduće, 2024. godine, obići Ameriku, Veliku Britaniju, Europu i Australiju, gdje će održati više od 80 koncerata. I dodajmo, koncert u Zagrebu je jedini njegov posjet regiji na ovoj turneji.

Na cijeloj turneji Fiftyja prati njegov veliki prijatelj i još jedan hip hop velikan – Busta Rhymes. A zbog velikog interesa publike i rasprodanih koncerata u samo par tjedana, u Velikoj Britaniji i Europi dodani su novi datumi. A nedavna 50 Centova izjava kako bi mu ovo mogla biti i posljednja turneja, izazvala je još veću potražnju za ulaznicama. Zato vi svoju za zagrebački koncert u Areni na vrijeme osigurajte putem Eventim sustava!

"Moram se fokusirati na svoje filmske i televizijske stvari. A imam još puno drugih stvari koje se događaju iza kulisa na kojima moram raditi. Neću više ići na turneje kako sam prije znao. Ali ovaj put se zaista zabavljam i ne osjećam pritisak", rekao je 50 Cent fanovima putem svog Instagram profila. Uz to, pred početak The Final Lap Tour turneje 50 Cent je obećao set listu sastavljenu od čak 50 pjesama. I to onih najvećih hitova i favorita te onih koje nije izvodio uživo desetljećima!

Fifty je repoznat kao jedan od najtalentiranijih i najplodnijih glazbenih umjetnika svog vremena.

On je dobitnik Grammy, Emmy, Billboard Music, MTV Music i mnoštva drugih nagrada. Proslavio se svojim rekordnim debi albumom Get Rich or Die Tryin’ i od tada je prodao više od 30 milijuna albuma diljem svijeta. Singlovi poput In da Club, P.I.M.P i 21 Questions doživjeli su globalan uspjeh, a na tom albumu su gostovali Young Buck, Nate Dogg, Tony Yayo, Lloyd Banks i Eminem.

Dodajmo da je Eminem i otkrio 50 Centa te ga je odmah vrbovao za svoju Shady Records izdavačku kuću. Album se odmah popeo na prvo mjesto Billboardove ljestvice 200, a bio je i najprodavaniji album 2003. godine u SAD-u.

Nakon velikog glazbenog uspjeha Curtis “50 Cent” Jackson je iskoristio svoju moć zvijezde kako bi postigao jednak uspjeh kao poduzetan glumac i televizijski producent. Godine 2005. osnovao je G-Unit Film & Television Inc., produkcijsku kuću koja je proizvela velik izbor sadržaja na brojnim platformama i prodala bezbroj emisija raznim mrežama. Među njima je i Power, serija hvaljena od strane kritičara. U njoj ne samo da je glumio, već je bio izvršni producent i redatelj.

50 Cent u Arenu Zagreb dolazi u pratnji Buste Rhymesa!

Cijelu Get Rich or Die Tryin’ turneju 50 Cent će odraditi u društvu svog velikog prijatelja Busta Rhymesa! A o njemu također možemo goviriti satima. Naime, on je još jedno od nezaobilaznih imena hip hopa. On je jedan od najboljih hip hop tekstopisaca, a poznat i po svom jedinstvenom vizualnom stilu. I dodajmo, Busta Rhymes nominiran je za Grammy nagradu čak 12 puta. A što on upravo sada radi, provjerite putem njegovog Facebook profila.

50 Cent i Busta Rhymes pripremaju veliki hip hop show u Areni Zagreb u utorak, 17. listopada 2023. godine. A njega svakako ne smijete propustiti! Ulaznice nabavite putem Eventim sustava.