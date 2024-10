Zrinka Cvitešić iskreno o planovima za budućnost: ''Ne mislim da ću se do kraja života baviti glumom''

Glumica koju ćemo od 22. listopada u kinima gledati u filmu o Draženu Petroviću prisjetila se teškog odrastanja te otkrila zašto joj je Brač novi dom i što joj je najvažnija nagrada u životu.

Novu, petu sezonu podcasta Ana Radišić počela je novim uređenjem studija, koji je sinergija mora i oblaka. "More je moje sidrište. Mjesto gdje sam uistinu doma. Najprirodnija. Ono je moje ogledalo. Mjesto gdje se odmaram, a istovremeno punim. Razgovorima uranjam u vlastita ogledala svojih gostiju koji na ovom našem studijskom doku inspirativnim pričama motiviraju sve nas za neke hrabrije korake ka vlastitom ostvarenju snova. Da sve bude kako bih voljela, pobrinuo se osječki dio mog tima, koji je od samog početka zadužen za kreativni koncept, dok je Josipa Maras iz tvrtke Studijo Wallart predivno oslikala purpurne oblake na tapetama", pojasnila je Ana.

Prva u goste u novi studio stigla joj je glumica Zrinka Cvitešić. Odmah na početku razgovora, a u skladu s uređenjem studija, Zrinka je otkrila da je njoj more zapravo utočište i da, kad ne radi, dane uglavnom provodi na Braču.

''Brač mi je po novom dom, a ono što mi Bračani kažu je da imam mediteransku dušu, jako me dobro prihvaćaju. Sad sam se baš vratila iz maslina, to mi je kao najbolji psihijatar, najbrže mi napuni energiju nakon iscrpljujućih projekata'', ispričala je Zrinka.

A iza nje je doista dinamično razdoblje. U utorak 22. listopada, baš na dan kad bi Dražen Petrović slavio 60. rođendan, čeka je premijera filma ''Dražen'', u kojem Zrinka igra Draženovu majku Biserku.

''To je prvi projekt u mom životu koji nisam odabrala jer sam za ovaj projekt ja bila Biserkin uvjet, ona je htjela da je igram. Ali i da to nisam znala, ne možeš odbiti takvo nešto. Dupla je odgovornost kad igraš osobu koja je živa i koja je pritom Biserka Petrović. Jako mi je drago što sam je mogla bliže upoznati. To je žena koja je krenula od nule, koja je nosila s bakom mlijeko na magarcu bogatijim ženama u Šibeniku da bi danas bila to što je. I pritom je malo reći da ju život nije štedio'', ispričala je Zrinka.

Tijekom ljeta je na Dubrovačkim ljetnim igrama sudjelovala u predstavi "Ekvinocijo" redatelja Krešimira Dolenčića, a za lik Jele dobila je nagradu Orlando za najbolje dramsko ostvarenje.

''Kad sam čitala tekst, nisam baš na prvu mogla shvatiti zašto je uvijek fama oko uloge Jele, zašto je uvijek igraju najveće dramske umjetnice. A onda kad su krenule probe, kad se otkrivao sloj po sloj uloge, uhvatio me strah pa sam nazvala Krešu Dolenčića i rekla da mislim da ja to ne mogu. Mislim da mi je taj neki moj baby face uvijek donosio uloge princezica, uvijek si Julia u ''Romeu i Juliji'', načekaš se zapravo do prave dramske uloge i mislim da mi je Jele donijela upravo to. Konačno sam dočekala ulogu žene od krvi i mesa, žene kamena i mora'', kazala je Zrinka.

Koliko god da su nagrade itekako vrijedan dokaz rada i predanosti, Zrinka kaže da su za nju prave nagrade njezini bliski ljudi.

''Moja najveća nagrada nisu nagrade za posao, nego mojih 15-ero ljudi za koje tri dana prije Badnjaka počinjem kuhati. U Dubrovniku mi je stvarno bilo drago dobiti Orlanda, to sam željela jer zaista mislim da je to vrijedna nagrada struke, ali mi je najveća nagrada bila kad je nakon predstave moj nećak Adriano, koji ima 16 godina, došao ridajući jer ga je predstava izula iz cipela'', ispričala je.

Zrinka je poznata kao osoba koja vrlo dobro skriva svoj privatni život te ističe da koliko god svoj posao voli, još više voli svoj privatni život, pa joj je stalni interes medija za upravo taj segment njezina života znao predstavljati izazov.

''Od malih nogu te uče da nešto ne smiješ, stalno je stavljanje u neke okvire, stalno te uče da se moraš svidjeti drugima, da se ne zamjeriš, a onda kad uz to odabereš posao koji je gluma i u kojem se doista moraš svidjeti drugima i gdje svi imaju pravo na svoje mišljenje o tebi, to za mladu osobu zaista može biti horor. Bilo je razdoblja kad sam samo htjela otići čuvati ovce na Brač. Ali zaista volim ovaj posao i čak ne vjerujem da i u nečem drugom ne bih bila uspješna. Ne vjerujem čak ni da ću se glumom baviti do kraja života, ali svejedno počneš vjerovati u sebe i onda savladaš sve te situacije'', kazala je Zrinka.

Koliko god da je samozatajna po pitanju privatnog života, Zrinka je s Anom prokomentirala i odnos s dugogodišnjim partnerom Nikom Kranjčarom.

''Mislim da je u svakom odnosu u kojem živiš jako važno da imaš dvije osobe koje se podržavaju i poštuju. Možeš se puno voljeti, ali ako nemaš dio razumijevanja i spremnost na kompromis, onda ni ostalo nije važno, a čini mi se da se sve više toga nema'', kazala je Zrinka. Cijeli razgovor s Anom Radišić možete pogledati na Aninu kanalu na YouTubeu te na audioplatformama poput Apple Podcasta, Spotifyja, Deezera i sl.

Razgovorom sa Zrinkom Cvitešić Ana je otvorila novu, petu sezonu iznimno uspješnog podcasta kojim iz godine u godinu pomiče granice, a zasigurno je jedno od najvažnijih postignuća to što je u proljeće ove godine imala priliku snimiti podcast s megauspješnim autorom knjiga Robinom Sharmom te tako postala prva Hrvatica koja ga je intervjuirala.

''Protekla sezona je bila iznimno uspješna, dva puta sam imala priliku predstaviti sadržaj koji stvaram u Bruxellesu, ugostiti Robina Sharmu, kojeg cijeli svijet u području liderstva iznimno cijeni, te smo putovanje oblaka završili spajajući umjetnost i kreativnost kroz još jednu našu ekstenziju podcasta ''Putem oblaka'' u Laubi. Iznimno sam ponosna na sve što smo do sada napravili, a najviše na ljude koji grade sa mnom ovu medijsku priču, putuju oblacima uz koje rastem svakodnevno. Kao čovjek prvenstveno, a onda i kao lider. Kada imate takav tim iza sebe, onda hrabrost ne može biti upitna, kao i vjera u snove. Veselim se svemu što je pred nama, zahvalna za svaki vjetar u leđa koji nam publika, gledatelji i slušatelji daju'', zaključila je Ana.

Gostovanje Zrinke Cvitešić pogledajte OVDJE.

