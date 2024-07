Gibonni se prisjetio čime ga je iznenadila naša glazbena legenda: "Mi to uopće nismo znali, ne znam je li to ljudi danas znaju..."

Zlatan Stipišić Gibonni javio se uživo u Dnevniku Nove TV s prvog izdanja glazbenog projekta ''Arsen, Čovjek kao ja" u Šibeniku.

U spomen na opus Arsena Dedića, u Šibeniku, njegovu rodnom gradu, održava se prvo izdanje glazbenog projekta ''Arsen, Čovjek kao ja".

48 sati traje ova manifestacija. Šibenskim kalama odzvanjaju Arsenovi stihovi. A uz članove njegove obitelji, Matiju i Lu, tu su i brojni glazbenici kojima je pripala čast pjevati pjesme ovog virtuoza koji je zadužio generacije glazbenika.

Iz Šibenika se uživo u Dnevniku Nove TV javila reporterka Sanja Jurišić, kojoj se kao gost pridružio Zlatan Stipišić Gibonni.

Mi to uopće nismo znali, ja ne znam je li to ljudi danas znaju

Za početak je priznao da, poput mnogi, o Arsenu priča sa strahopoštovanjem.

"Naravno da postoji, mislim da mora čovjek imati taj ogroman raspekt prema njegovom radu i prema njegovom umu. Nije bilo lako s njim izać na megdan, haha. Tako da mi se čini da na ovaj način stvarno čuvamo uspomenu na jednog autorskog šampiona. Mislim da je Oliver sa svojim vokalom, a Arsen sa svojim djelom ono najvrjednije što smo imali, tako da osjećam veliku, veliku privilegiju da sam tu", kazao je Gibonni.

Otkrio je i ima li Arsenovu najdražu pjesmu i hoće li je izvesti na koncertu.

"To što je meni najdraže, ja to ne mogu pjevat. To bi mogao on. 'Posljednji tango u Đevrskama', to ne može nitko nego on, tako da pjevam ono šta znam da bi se on složio da pjevam", objasnio je.

Uz Gibonnija nastupaju i Amira Medunjanin, Matija Cvek, Natali Dizdar ... Evo što on kaže o probranoj ekipi.

"To su ljudi koji su s njim radili. Ja na neki način nisam taj koji je prvi red uz njega, ja sam prvi red uz njegova sina, kako bi rekli. Ali svirali smo zajedno, viđali se, volili se, ali ja nisam bio u toj situaciji da smo nas dvojica zajedno napisali pjesmu. Ja sam jednom obradio jednu njegovu i tu ću večeras pjevati, ali svi ljudi koje ste nabrojali su ljudi kojima je on pisao, oni su u nekim drugim odnosima, ja sam imao taj nekakav polu-familijaran odnos", ispričao je Gibonni.

Kad su ga zvali, ističe, nije bilo dileme.

"To je samo čast. Velika, velika čast i privilegija. Jer mislim da svi na neki način moramo imati tu svijest o tome da smo mali narod i ne rađa mater svaki dan nobelovca. A on po meni i je to, nije, ali je, po svome djelu. Sjećam se prvi put kad sam bio kod njega kući, u svemu tome štivu što je bilo na njegovom stolu, bila je i jedna zbirka pjesama na japanskom. Mi to uopće nismo znali, ja ne znam je li to ljudi danas znaju, di je on sve kapilarno, na kojim sve jezicima, na kojim sve adresama ovog svijeta je bio sa svojim riječima i notama prisutan i ostavio trag. Pun sam poštovanja i respekta", zaključio je Gibonni.

Koncert je rasprodan, ali organizatori najavljuju da već imaju aseve u rukavu za dogodine.

I vjerujemo da bi Arsen ipak bio zadovoljan s onim što vidi u svom gradu. Govorio je mnogo puta kako ima kuću A i kuću B, da mu je Zagreb nadogradnja, a Šibenik temelj.

