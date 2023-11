Zdravko Čolić iznenadio i oduševio publiku na koncertu Dine Merlina, čim je kročio na pozornicu, Arenom se prolomio pljesak i gromoglasne ovacije!

Zdravko je sve prisutne u dvorani oduševio svojom energijom i raskošnim vokalom, u čemu će uskoro imati prilike uživati i osječka publika

Niz koncerata u beogradskoj Štark Areni, bosanskohercegovački kantautor Dino Merlin dodatno je uveličao pozivanjem svojih glazbenih kolega kao specijalnih gostiju iznenađenja. Tako je na jučerašnjem, drugom po redu, koncertu publiku iznenadio pojavom jedne od najvećih regionalnih zvijezda – Zdravka Čolića.



Tijekom izvođenja pjesme 'Da ti kažem šta mi je', Merlinu se na pozornici pridružio Čolić. Čim je kročio na pozornicu, Arenom se prolomio pljesak i gromoglasne ovacije, nakon čega mu je Merlin uputio i emotivnu dobrodošlicu:

''Dame i gospodo - Zdravko Čolić! Imao sam tu sreću da sam kao dječak bio na njegovom prvom Koševu. To je bio spektakl. Bili su laseri i svirao je bend iz Londona. Bio je to moj Čola, i sad smo tu zajedno'' - rekao je Merlin te dodao da mu se divi još od tada pa sve do danas.



Zdravko je, kao i uvijek, sve prisutne u dvorani oduševio svojom energijom i raskošnim vokalom, u čemu će uskoro imati prilike uživati i naša publika. Naime, ovog petka i subote, Čolić priprema velika dva koncerta u Osijeku, u dvorani 'Gradski vrt'. Ulaznica za prvi koncert, 24. studenoga, ostalo je još jako malo, a dostupne su putem sustava Eventim.