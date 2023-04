Melania Trump posljednjim je potezom poljuljala ugled svojeg supruga i ponovno rasplamsala šuškanja o razvodu!

Melania Trump nije se pojavila na obraćanju svojeg supruga Donalda Trumpa u Mar-a-Lagu, čime je ponovno potaknula šuškanja o krizi u njihovu braku.

Nakon što je u utorak na sudu u New Yorku optužen po 34 točke optužnice, bivši američki predsjednik Donald Trump obratio se pristašama iz svoje rezidencije u Mar-a-Lagu, na Floridi.

Tamo su ga došla podržati njegova djeca - sinovi Donald Junior i Eric te kći Tiffany, a iako nije bila prisutna ni njegova kći Ivanka, najviše pažnje privukao je izostanak njegove supruge Melanije.

To i nije neko iznenađenje s obzirom na to da se Donalda optužuje da je isplatio visoke iznose pornozvijezdi Stormy Daniels i Playboyjevoj zečici Karen McDougal kako bi šutjele o njegovim izvanbračnim aferama uoči izbora za predsjednika, što je on na sudu porekao.

Nedavno se doznalo i kako je bivša prva dama provela nekoliko noći u otmjenom hotelu u Washingtonu kako bi se držala podalje od Bijele kuće nakon što se pročulo za nevjeru njezina supruga.

Ipak, uoči Trumpova suđenja Melania i on zajedno su fotografirani na njegovu imanju u Palm Beachu, a fotografije je objavila njegova suradnica Gina Loudon.

"Naš pravi prvi par okružen ljubavlju svojih odanih prijatelja. Žao mi je što moram razočarati medije, ali zapravo nije. Je*ite se. Ovakvu sreću, nažalost, nikada nećete doživjeti", napisala je Loudon uz fotografije para.

Beautiful evening here at the gorgeous Mar a Lago!



Our REAL First Couple enveloped in the love of their friends and most loyal!



(Sorry to disappoint, corporate media 😜. Actually not. Screw you! This is a happiness you will never know, sadly). pic.twitter.com/IFsFU41lAd