Preminula mlada i uspješna Splićanka, imala je samo 36 godina: "Valjda anđeli ne mogu dugo ostati na zemlji"

Viktoria Šižgorić Zorić preminula je u 37. godini nakon borbe s teškom bolesti.

Producentica splitskog festivala Pričigin Viktoria Šižgorić Zorić preminula je u 37. godini nakon borbe s teškom bolesti, a tužnu su vijest potvrdili njezini kolege preko Facebooka.

"Tužna srca, shrvani, javljamo svim prijateljima Pričigina da nas je jučer napustila naša premila, nezamjenjiva Viktoria Šižgorić Zorić. Obitelji izražavamo najiskreniju sućut, a mi, kojima su priče u srži života, u ovim trenucima teško dolazimo do riječi kojima bismo izrazili što nam je i koliko značila... Postoje, svi znamo, priče kojima je već iz prve rečenice lako naslutiti rasplet i svršetak. To su loše priče. Viki nam je godinama jasno pokazivala i dokazivala da njezina priča nije takva nego baš dobra, napeta, intrigantna, puna obrata i, zapravo, beskrajna. I sve je to vrijeme ona bila u pravu, a mi svi sretni što smo u krivu. Barba Pero je od starta bio motor Pričigina, mi ostali samo kotači i limarija, a Viki je od samih početaka, u tom našem čudnom i čudesnom vozilu bila - getriba: uvik di triba, nikad u leru. Nema toga što nije mogla, htjela ili stigla napraviti za Pričigin. I uvijek uz osokoljujući osmijeh, ma kako naporno bilo. Nama kojima je suđeno do daljnjega ostati ovdje preostaje samo da zavidimo onima "gore": napokon su dobili nekoga tko će im bez kašnjenja i gunđanja raditi i dizajn i PR i voditi web-stranicu i festivalske profile na svim mogućim društvenim mrežama, i čuvati pse samoživih pripovjedača i spašavati zalutale mačke iz prepunoga gledališta i… što god zatreba. Ostaje nam i sigurnost da će s festivalom ubuduće biti sve bolje, jer od sad imamo i svoju anđelicu-čuvaricu, Pobjednicu. Grlimo te, draga i neprocjenjiva naša Viktorija! Ajme, šta ćemo se napričat i iznasmijat kad se jednom opet svi okupimo!", napisali su u objavi na službenoj stranici festivala.

"Ajoj, baš mi je tuga", "Ajme, kako tužno. Koja divna žena. Iskrena sućut obitelji", "Koja divna osoba. Upoznale smo se kroz posao i zadivila me svojim znanjem, raspoloživošću srca i divnom osobnošću. Počivala u miru Božjem!", "Drago i posebno stvorenje. Stvorena je da mijenja ovaj svijet i baš je lipo to radila", "Valjda anđeli ne mogu dugo ostati na zemlji... Duboka sućut obitelji i prijateljima", "Svatko ko je upoznao njenu energiju je sad tužan, rijetko dobra duša. Obitelji iskrena sućut", komentirali su njezini neutješni prijatelji, poznanici i kolege.

1/39 >> Pogledaji ovu galeriju +34 Celebrity Uskoro bivši suprug Elle Dvornik oglasio se nakon objave da se razvode, njezini obožavatelji napali ga zbog fotografije koju je objavio!

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Nekad i sad Pamtimo ju kao luckastu djevojčicu s pjegicama, a evo kako danas izgleda omiljena Pipi čije se avanture još prepričavaju!