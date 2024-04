Upoznajte Top 15 finalistica Miss Universe Hrvatske 2024., spremne su za 28. izbor ljepote

Uskoro se održava 28. po redu izbor za Miss Universe 2024., ovo je 15 ljepotica koje se natječu za titulu.

28. izbor za Miss Universe Hrvatske održat će se 6. svibnja 2024. u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade u Zagrebu, a za titulu najljepše natjecat će se 15 prekrasnih finalistica koje se ovog vikenda okupljaju u Zagrebu.

Za vrijeme boravka u glavnom gradu djevojkama će dom biti luksuzni hotel Esplanade, a vrijeme će im biti ispunjeno snimanjima promotivnih razglednica te odabirom garderobe i obuće koju će nositi na izboru: večernjih i cocktail haljina Bariba, kupaćih kostima Pletix, te obuće Humanic. Djevojke će za vrijeme boravka u Zagrebu posjetiti Kliniku Svjetlost, Zagrebačku školu ekonomije i managementa te tvornicu Franck, čiji će im baristi održati malu radionicu pripreme najomiljenijeg napitka u Hrvata, za brzo i udobno putovanje pobrinuli su se Nova rent-a-car i Samoborček.

U nastavku priprema djevojke odlaze u Dubrovnik, a na jednom od sedam bazena Royal Hotels & Resort, očekuje ih nastavak snimanja te prvo službeno fotografiranje pred kamerom fotografa Emanuela Mancya te uvježbavanje koreografije. Da bi ovogodišnje finalistice zaista zablistale pred kamerama pobrinuti će se make-up artisti Beauty Studija MZ – Maje Zatezalo u suradnji s Aura kozmetikom te stilisti lanca frizerskih salona Studio Marcela. Svaki njihov korak za vrijeme priprema budno će pratiti kamera Doriana Gašparovića, što će kasnije gledatelji imati priliku vidjeti za vrijeme finalne večeri.

''Zahvaljujemo Royal Hotels & Resort koji su prepoznali vrijednost i medijsku vidljivost koju ovakav projekt donosi te su omogućili našim ovogodišnjim finalisticama nezaboravan doživljaj jednog od najljepših gradova ne samo u Hrvatskoj već i u svijetu. I ove godine će nam se na pripremama pridružiti dr. Vivian Jurković, vlasnica i osnivačica Dr. Vivian Estetics koja će djevojkama dati korisne savjete za njegu kože'', otkrila nam je direktorica izbora Marija Kraljević.

Nakon što su se na posljednje održanom svjetskom izboru Miss Universe po prvi puta u povijesti natjecale udane žene i majke taj trend nije zaobišao ni hrvatsku inačicu ovog prestižnog izbora. Po prvi puta u povijesti na izboru Miss Universe Hrvatske sudjelovat će čak dvije udane žene, potvrdio nam je vlasnik licence Vladimir Kraljević. Finalisticama će se na pripremama u Zagrebu i Dubrovniku pridružiti i Andrea Erjavec, aktualna Miss Universe Hrvatske.

''Neizmjerno se veselim družiti s ovogodišnjim finalisticama, no svjesna sam i pomalo tužna da je to kraj mojeg mandata. Kada vam kažu da obaveze Miss Universe Hrvatske traju godinu dana, u prvi trenutak vas to preplaši i djeluje kao vrlo dugačak period, no ono što mogu reći je da je ovo za mene bila nezaboravna godina koja je proletjela toliko brzo da ne mogu vjerovati da ću za 30-ak dana predati krunu svojoj nasljednici. Upoznala sam toliko divnih ljudi, vidjela toliko prelijepih mjesta, putovala na drugi kraj svijeta, vidjela uživo pravi aktivni vulkan, vidjela Tihi i Atlantski ocean, kupala se u Atlantskom oceanu, probala hranu koju nisam ni sanjala da ću ikada probati, letjela helikopterom, avionom. Upoznala sam čak dva predsjednika! Mislim da toliko doživljaja u jednog godini može pružiti jedino titula Miss Universe Hrvatske i ja mogu samo zahvaliti od sveg srca Mariji i Vladimiru Kraljeviću što toliko truda i ljubavi ulažu u ovaj projekt te naravno svim sponzorima koji ih podržavaju u tome'', ispričala nam je Andrea Erjavec.

Kojoj će od ovogodišnjih finalistica Andrea Erjavec predati krunu Zlatarne Dodić saznat ćemo 6. svibnja, a ona će time steći pravo i privilegiju predstavljati Hrvatsku na izboru Miss Universe koji će se sredinom studenoga održati u Meksiku. Pobjednicu očekuje i puno vrijednih nagrada, od kojih je jedna od najvećih stipendija Zagrebačke škole ekonomije i managementa (ZŠEM) za četverogodišnji dodiplomski studij ili MBA studij u vrijednosti do 20.000 Eura, a osim u Meksiko, pobjednica će, kao posebn gošća, u listopadu otputovati u Dubai, na konferenciju koju organizira Tiens, jedan od vodećih svjetskih proizvođača vitamina i dodataka prehrani.

Sva zbivanja u vezi Miss Universe Hrvatske možete pratiti na društvenim mrežama: Facebook: facebook.com/MissUniverseCroatia, platformi X (bivši Twitter): @MissUniverseCro i Instagramu: @missuniversecroatiaorg

MISS UNIVERSE® najprestižniji je izbor ljepote na svijetu s tradicijom dugom 73 godine. Pobjednica izbora MISS UNIVERSE® za trajanja svog mandata živi u New Yorku i surađuje s mnogim organizacijama čiji cilj je spriječiti širenje HIV-a i pomoć oboljelima od AIDS-a. Ona također postaje i ambasadorica dobre volje pri UN-u te surađuje s organizacijama koje pomažu djeci s Downovim Sindromom te Smile Train, organizaciji koja djeci rođenoj sa „zečjom usnom“ omogućuje besplatne operacije. Miss Universe® je međunarodni spektakl koji izravno ili u odgođenom prijenosu gleda i do milijarda ljudi u 170 zemalja svijeta.

Aktualna Miss Universe® je 23-godišnja Sheynnis Palacios iz Nikaragve, zagovornica mentalnog zdravlja i audiovizualna producentica iz Manague, Nikaragva. Godinu mandata Miss Universe posvetila je upravo mentalnom zdravlju jer je i sama imala problema s tjeskobom. Dolazeći iz zemlje u kojoj se ovo pitanje rijetko spominje, pokrenula je inicijativu pod nazivom „Razumijte svoj um“ u kojoj intervjuira stručnjake za emocionalnu skrb u svojim televizijskim segmentima. Producirala je događaje i druge audiovizualne projekte na ovu temu. Njezin životni cilj je raditi u službi čovječanstva, vođenjem redakcije i produkcijom sadržaja i reklama za međunarodne brendove.

FINALISTICE MISS UNIVERSE HRVATSKE 2024.:

1. Laura Aleksa, 18, Đakovo

2. Sara Antić, 18, Zagreb

3. Dajana Barišić, 19, Gradište

4. Hannah Anastasia Bičanić, 23, Zagreb

5. Lorena Čačija, 18, Rijeka

6. Zrinka Ćorić, 22, Dubrovnik

7. Anastasia Ičević, 22, Vukovar

8. Matea Ilić, 20, Podgrađe

9. Sofya Kotava, 19, Rijeka

10. Marta Leković, 22, Jezera

11. Ana Marjolović, 28, Zagreb

12. Arijana Martinović, 18, Vinkovci

13. Claudia Mihoković, 28, Garešnica

14. Vlatka Pačarić, 21, Slatina

15. Lana Vuković, 20, Split