Pogledajte kako je bilo na snimanju zadnje scene Kumova, glumci nisu mogli suzdržati emocije: "Kao da si izgubio obitelj…"

Snimljena je zadnja klapa "Kumova", a emotivni glumci od serije su se oprostili na društvenim mrežama.

Dok gledatelji i dalje nastavljaju uživati u novim nastavcima omiljene serije "Kumovi", glumci su prošloga tjedna završili sa snimanjem, obilježavajući kraj jednog epskog putovanja ispunjenog emocijama, nezaboravnim trenucima i dubokim vezama koje su stvorili s likovima koje su tumačili, ali i jedni s drugima.

Sa završetkom snimanja, ekipa koja je bila srce ove nevjerojatno popularne serije izrazila je duboku zahvalnost prema publici koja s toliko strasti prati svaku epizodu, podržavajući ih tijekom čitavog putovanja kroz radnju koja je osvojila srca gledatelja diljem Hrvatske.

"Ovo je zaista bilo najduže snimanje u mom životu, vjerujem i u životu drugih. Najdugovječnija telenovela s 423 epizode, osjećam ogroman osjećaj ponosa i zahvalnosti na toj ekipi, na toj velikoj privilegiji da smo radili takav televizijski projekt", emotivno je istaknula Daria Lorenci Flatz, koja je u seriji utjelovila Jadranku Macan te dodala: "Meni je ovo prvi projekt ovakvog tipa i da se baš posložio ovakav cast, ovakva ekipa iza kamere, jako jako sam zahvalna na svemu tome. Na momente sam jako tužna i ranjiva, na momente se veselim da će doći neke i nove stvari i da ću se odmoriti, ali me u ovom trenutku više prate neka i tuga i sjeta, ali i osjećaj ljubavi."

Posljednju scenu snimili su glumci Olga Pakalović i Vladimir Tintor koji u seriji glume bračni par Vesnu i Aljošu Gotovac, a zadnjim aplauzom bodrili su ih kolege glumci i članovi produkcije.

"Imam cijeli dan flashback od početaka do danas, kad je neki kraj. Kao da si izgubio neku obitelj. Bilo je predivno, stvarno se ne poklapaju ovakve stvari često. I puni i prazni, još ćemo varit ove neke stvari. To je bio jedan dug period gdje smo stvarno bili povezani. I nikad nisam možda imala boljeg partnera koji me čuvao svo ovo vrijeme, svi smo imali strpljenja jedni za druge. Prevalili smo od kriza do ljepote", kazala je Olga Pakalović novinarki IN magazina.

Vladimir Tintor ovim je povodom u pričama na svojem profilu na Instagramu objavio fotografije sa snimanja zadnje klape, a posljednji dan snimanja "Kumova" na društvenim mrežama obilježio je i Momčilo Otašević, koji se, uz video koji je objavio na Instagramu, zahvalio vjernim gledateljima i svima koji su sudjelovali u seriji.

Mijo Kevo pokazao je koliko su se on, Tintor i Otašević promijenili od početka snimanja serije, a i Ana Uršula Najev je u pričama na Instagramu objavila svoje usporedne fotografije iz 2021. i 2023, koje možete pogledati u galeriji.

Na Instagramu se od "Kumova" oprostila i Daria Lorenci Flatz, koja je objavila hrpu dosad neviđenih fotografija sa seta.

Lovro Kondža podijelio je smiješan video sa seta uz koji je poručio: "Zadnja klapa + jaje i brašno. Hvala svima na 423 epizode, 1600 scena Martina i 26 mjeseci dugog, zabavnog i ugodnog rada."

Ecija Ojdanić objavila je nekoliko grupnih fotografija sa seta.

"Zadnja klapa najdugovječnije serije u Hrvatskoj. 432 epizode ili 423, nisam sigurna , ali prijateljstava za sto života", napisala je.

Jagoda Kumrić ovim se povodom emotivno prisjetila i svojih glumačkih početaka.

"Ova slika nek se zove Paviljon 16. U Paviljon 16 sam došla prije 12 godina s nepunih 19 godina, a danas on odlazi u povijest. U istom trenutku danas smo snimili zadnju scenu Kumova. Fun fact: snimili smo sve skupa 423 epizode i 14 000 scena, 250 000 replika. Neki projekti su samo projekti, a u neke se zaljubiš i pamtiš zauvijek. Kumovi su baš takav poseban projekt. Hvala 16-ici na svim uspomenama. Hvala ekipi i kolegama za Kumove. Hvala. Hvala. Hvala. Bilo je posebno", napisala je Jagoda.

Nika Barišić objavila je rasplesanu snimku svojih roditelja iz serije, Vladimira Tintora i Olge Pakalović, uz koju je napisala: "Moji ludi roditelji".

Mirna Mihelčić objavila je video slavlja nakon zadnje snimljene scene.

"Gotovo. 423 epizode iza mene, a pokraj mene ovi ljudi, ova emocija... Hvala vam za 2 godina i 2 mjeseca čiste ljubavi", napisala je Mirna.

Hit-serija "Kumovi" počela je s emitiranjem početkom 2022. godine i osvojila je gledatelje od samih početaka te čvrsto drži titulu najgledanije serije u Hrvatskoj.

Projekt je okupio brojna poznata imena hrvatske glumačke scene kao što su Milan Štrljić, Vladimir Tintor, Olga Pakalović, Momčilo Otašević, Vedran Mlikota, Daria Lorenci Flatz, Radoslava Mrkšić, Mirna Mihelčić, Ana Uršula Najev, Barbara Vicković, Stojan Matavulj, Lovre Kondža, Ratko Glavina, Konstantin Haag, Ecija Ojdanić, Domagoj Ivanković, Petra Kraljev, Jagoda Kumrić, Mijo Kevo, Marina Redžepović, Nika Barišić, Lara Obad, a u novoj sezoni, koja gledatelje očekuje iduće godine, pridružili su im se i Žarko Radić, Fabijan Pavao Medvešek, kao i brojni epizodni glumci koji će obogatiti zaplete u Zaglavama.

Kako je bilo na snimanju zadnje klape "Kumova" i kako su se glumci oprostili od serije, pogledajte u galeriji.

