Senidah nam ekskluzivno otkrila što sprema za Arenu Zagreb: ''Nešto što do sada niste vidjeli kod nekog balkanskog izvođača''

Jedan od najiščekivanijih regionalnih koncerata ove godine održat će se u Areni Zagreb, a Senidah je u novoj epizodi podcasta "Nema labavo by IN Magazin" otkrila da publiku očekuje produkcijski spektakl kakav dosad nije viđen na ovim prostorima.

Na samom početku nove epizode podcasta "Nema labavo by IN Magazin" Senidah je progovorila o velikom koncertu koji priprema u Areni Zagreb. Popularna regionalna glazbenica najavila je nastup na visokoj produkcijskoj razini, ali i iznenađenja, koja zasad ne želi otkriti.

"Bit će spektakl, bit će spektakl. Kao i do sada, bit će ludo. Stvarno ne znam što mogu reći, ne bih previše otkrivala, ali bit će nešto što do sada niste vidjeli kod mene, a vjerojatno ni kod nekog našeg balkanskog izvođača zato što ćemo imati i neke ljude na pozornici s nama", otkrila je Senidah.

Senidah Foto: In Magazin

Na pitanje o kome je riječ, ipak je ostala tajanstvena.

"Ne bih otkrivala. Stvarno ne bih. Želim da ljudi dođu zbog mene, a onda da im to bude kao gratis. Ali stvarno, taj gratis je i meni gratis. To je nešto što sam željela i za prošlu Arenu, ali sam mislila da je nemoguće. Onda sam shvatila da je sve moguće, samo treba biti uporan i tražiti. Našla sam način, sve je dogovoreno i sada samo čekam da dođe taj dan da to mogu predstaviti", rekla je.

Senidah je potvrdila da publiku očekuje koncert na visokoj produkcijskoj razini, uz plesače i brojne scenske elemente.

Senidah Foto: In Magazin

"Od plesača do raznih stvari... Ne znam ni sama što sve može biti na pozornici, ali nećemo imati konfete, to je jedino što ne volim. Neće biti ni ljuljačke, ali sve ostalo gledat ćemo napraviti što bolje moguće", poručila je.

Otkrila je i koliko priprema zahtijeva jedan tako velik koncert pred tisućama ljudi.

"Mogla bih reći da je to puno posla, vremena, truda i ulaganja. I jest, ali mi smo stvarno lagani. Recimo, mjesec dana prije koncerta krenemo i onda radimo svaki dan. Ja tada uvijek smršavim jer nemam kada jesti. Šijem kostime, dođem na probu pred koncert i sve se opet mora usklađivati", ispričala je.

Senidah - 2 Foto: Borna Meter

Iako joj intenzivne pripreme uzimaju mnogo energije, Senidah priznaje da joj je upravo ona najpotrebnija.

"Treba ti energija. Više volim da je imam više nego manje jer mi stvarno treba. A to dobiješ hranom", zaključila je kroz smijeh.

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