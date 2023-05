Sa svjetskih pozornica u Šibenik! Maksim Mrvica 1. srpnja na najljepšoj jadranskoj pozornici!

Pijanist Maksim Mrvica, jedan od najuspješnijih hrvatskih glazbenika u svijetu, nakon pet godina nastupit će u rodnom Šibeniku. Koncert u sklopu velike svjetske turneje The Collection održat će 1. srpnja na Tvrđavi sv. Mihovila!

Apsolutna svjetska zvijezda, jedan od pionira crossover glazbe, Mrvica je zadnji put na Tvrđavi sv. Mihovila nastupio 2018. godine. Nakon velike turneje po Australiji i Aziji, rasprodanih koncerata u Sydneyu i Melbourneu, Singapuru, Seulu i Šangaju, nastupa u legendarnim dvoranama Hammersmith Apollo u Londonu i Palais des Congres u Parizu te Vatroslav Lisinski u Zagrebu, Maksim Mrvica u srpnju vraća se u rodni Šibenik!

PR Foto: PR

Maksim stiže u sklopu svjetske turneje The Collection kako se zove i njegov zadnji album, zapravo best of izdanje na kojem se nalaze najpopularnije pjesme u njegovoj 20-godišnjoj crossover karijeri pa će tako publika na Mihovilu uživati u njegovim najpopularnijim obradama.

Na pozornicu koja ove sezone slavi jubilarnu desetu koncertnu sezonu, Maksim Mrvica dolazi u pratnji novog benda, uz audio-vizualne efekte posebno osmišljene za ovu turneju.

- Nakon niza internacionalnih imena; Emeli Sandé, Sigur Rós, Bonobo i José James, čiji nas nastupi očekuju ovo ljeto na najljepšoj pozornici Jadrana, s ponosom najavljujemo i prvo domaće ime jubilarne desete koncertne sezone na sv. Mihovilu. Posebno nam je drago što je to baš Šibenčanin Maksim Mrvica koji je svirao i na otvorenju obnovljene Tvrđave 2014. godine, a ne sumnjamo da će i sada stvoriti nevjerojatnu atmosferu, baš kao i u najpoznatijim svjetskim koncertnim dvoranama – najavljuju iz Tvrđave kulture Šibenik.

PR Foto: PR

Inače, Mrvica je najprodavaniji crossover pijanist na svijetu, s više od četiri milijuna primjeraka njegovih albuma prodanih u 57 zemalja, a neki od njih su dobili dvostruku platinu u Hong Kongu i zlatni status u Singapuru i mnogim drugim zemljama!

ULAZNICE

Prvi set ulaznica dostupan je po cijeni od 39€, a nakon toga cijena će iznositi 45€. Ulaznice su od danas, 17. svibnja, prva 24 sata dostupne korisnicima Mastercard® kartica u sustavu Eventim, a nakon toga i svima ostalima te će se moći kupiti u sustavu Eventim i u City pointu Tvrđave kulture Šibenik.

Članovi Kluba prijatelja šibenskih tvrđava ostvaruju popust od 10% na ulaznice kupljene u City pointu Tvrđave kulture Šibenik.