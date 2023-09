Slavni glumac optužen za seksualno zlostavljanje: Gnjusne optužbe iznijelo je više žena, nekad se i sam hvalio da ih je 1000 odveo u krevet!

Russell Brand optužen je za više seksualnih napada različitih žena, a koje on sam negira.

Britanski glumac i komičar Russell Brand našao se na meti teških i ozbiljnih optužbi za seksualno zlostavljanje, za što su ga optužile čak četiri žene, a od kojih je jedna bila i maloljetna.

Prema pisanju stranih medija sve se dogodilo između 2006. i 2013. godine kada je Russell bio na vrhuncu slave, a što je on oštro demantirao u videu koji je objavio na svom Youtube kanalu.

"Kao što sam opširno pisao o tome u svojim knjigama, u prošlosti sam bio vrlo, vrlo promiskuitetan. Tijekom tog razdoblja promiskuiteta, odnosi koje sam imao apsolutno uvijek bili su sporazumni. Tada sam uvijek bio transparentan oko toga, gotovo previše transparentan, a transparentan sam i sada. Pitam se čiji interes stoji iza svega”, poručio je glumac u videu.

Jedna od žena koje je navodno zlostavljao tvrdi da ju je iskoristio pribivši ju na zid, a druga pak da ju je napao kada je njemu bila 31, a njoj tek 16 godina. Navodno joj je govorio da je ona njegova beba i da je s njim bila u kontroliranoj i tajnoj vezi koja je potrajala tri mjeseca, nakon što su se upoznali u kupnji u centru Londonu, prenosi The Sunday Times.

Treća pak navodi da se napad dogodio u njegovu domu u Hollywoodu, nakon čega je pobjegla od njega i prijatelja koji je tada također bio tamo. Russell joj je nakon incidenta poslao poruku u kojoj joj se ispričava i moli za oprost.

"Žao mi je, to je bilo ludo i sebično. Nadam se da mi možeš oprostiti, znam da si divna osoba", napisao joj je u poruci za koju tvrdi da je dobila.

Četvrta žena koja ga je optužila upoznala ga je na sastanku anonimnih alkoholičara, a kasnije su surađivali na jednom projektu na kojem ju je on sam angažirao, a onda se također dogodio navodni napad.

"Zgrabio me i bacio na krevet i pokušao me na silu skinuti. Vrištala sam da ga volim i da je on moj prijatelj i da zašto to radi", ispričala je.

Nakon toga je otkrila da je glumac bio ljut i da je dobila otkaz te da joj zaprijetio kako će ju tužiti ako nekome ispriča što se dogodilo.

Nakon ovih strašnih optužbi oglasio i Russellov kolega komičar Daniel Sloss koji je ispričao kako je njegovo ime često bilo spominjano u smislu upozorenja među brojnim ženama.

Russell je poznati i kao bivši suprug pjevačice Katy Perry, a danas je u braku s Laurom Gallacher, no jednom se prilikom izlanuo koliko je žena odveo u krevet. Rekao je kako je spavao s preko tisuću žena i da mu je seks poput droge i alkohola u jednom periodu života bio ovisnost. Kako je ispričao jednom prilikom, na sve su utjecale traume iz djetinjstva zbog kojih se okretao razvratnom životu, no danas smatra kako se oslobodio okova svih svojih ovisnosti, pa i seksa.

