Pjevačica ubijena u trgovini dok se družila s fanovima, imala je samo 27 godina

Mlada reperica Tan DaGod ubijena je pred vlastitim fanovima u stravičnoj pucnjavi, snimka trenutka širi se internetom.

Reperica Alliauna Green, poznata pod umjetničkim imenom Tan DaGod, brutalno je ubijena tijekom nastupa na otvaranju kozmetičke trgovine u Kaliforniji.

27-godišnja umjetnica družila se s obožavateljima na događanju, no lijepe trenutke uništio je maskirani naoružani muškarac koji je ušao i počeo izravno pucati po glazbenici.

Vjeruje se da je ubojstvo proizišlo iz svađe u koju je bila uključena i Green ranije tog dana.

Shrvani prijatelji odvezli su je u bolnicu nakon napada, no podlegla je ozljedama.

Društvene mreže preplavio je potresni video koji bilježi trenutke prije stravične pucnjave. Na snimci se vidi kako reperica komunicira s obožavateljima, a onda se čuju pucnji te ljudi koji bježe na sigurno.

Moments that lead up to the Shooting death of Tan DaGod pic.twitter.com/XykKhqBl6P