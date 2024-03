Hrpa je reakcija na preobrazbu Mije Negovetić u Lepu Brenu: "Vrijeme je da netko napuni šest Arena Zagreb!"

Mia Negovetić oduševila je gledatelje showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformacijom u Lepu Brenu.

U trećoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" pobjedu je odnijela Mia Negovetić koja je u ulozi Lepe Brene izvela njezin veliki hit "Luda za tobom".

Mia je prije nastupa priznala da je uzbuđena i zadovoljna, ali i da se u narodnoj glazbi ipak neće okušati privatno.

Kao Brena, Mia je cijeli studio digla na noge, a ako je suditi po komentarima s društvenih mreža, njezina transformacija rasplesala je i gledatelje pred malim ekranima.

"Rasturila", "Vrijeme je da netko napuni šest Arena Zagreb", "Fenomenalna je", "Odlična, ista Brena", "Fahreta na aparatima", "Mia je super i moj favorit, svaka joj transformacija odlično stoji", "Od Lijepe naše do Lepe Brene!", "Bravo Mia, super si imitator", "Cura ima glas i može pjevati što hoće. Svaka čast!", samo su neke od brojnih pozitivnih reakcija na Mijinu transformaciju.

Pohvale je dobila i od žirija, no kada je rekla da ne sluša narodnjake, malo je zaiskrilo između nje i Enisa Bešlagića.

"Koga foliraš?!" ispalio je Enis, pa je dodao: "Rijeka ne sluša narodnjake".

"Rijeka sluša narodnjake, ali ja ne!" odgovorila mu je Mia, na što je on dobacio: "Ne, moj deda Milutin sluša!"

"Ja ti ne mogu vjerovati tom odgovoru jer ovo što si ti sad izvela, ispada da ti živiš na toj glazbi i da ti samo to slušaš. Meni si bila spektakularna", poručila joj je Minea.

"Ono što mene fascinira kod tebe je to da kojeg god žanra se uhvatiš, to odradiš sjajno. Ono što se meni večeras svidjelo u tvom nastupu je, pogotovo kada je pjevanje u pitanju, ima neki svoj zakon. Ti si večeras otpjevala upravo onako kako pjeva Brena. Meni je to zvučalo uvjerljivo i moram reći da ti ovaj leopard sjajno stoji. Meni je ovo bio tvoj najbolji nastup dosad. Vrlo je teško biti narodni pjevač, neki kažu slušaš njih kako zavijaju, ali nije lako i ti si ovo iznijela na najbolji mogući način", pohvalio ju je Mario Roth.

"Mogu pokušati verbalizirati ovo čudo koje smo vidjeli, to nije lako. Bila si Lepa, bila si Brena, a ova dvojica pored su kao neki Slatki greh! Lepa Brena, Zgodni Fića i nenadmašivi Mešin! Bilo je fantastično", zaključio je Goran Navojec.

