U 40. godini tragično je preminuo glumac, pao je s balkona dok se zabavljao s prijateljima: ''Svi su ga voljeli''

Glumac Thommy Schiavo život je izgubio u tragičnoj nesreći.

U subotu ujutro preminuo je brazilski glumac Thommy Schiavo nakon što je pao s balkona u svom stanu na drugom katu.

Tragičnoj nesreći prethodilo je druženje s prijateljima tijekom kojeg su se opuštali uz alkohol. Kako se navodi u policijskom izvješću, glumac je pao nakon što je izgubio ravnotežu.

Zadnja serija u kojoj je glumio bila je ''Pantanal'', koja je emitirana 2021. godine. Thommyjev otac Horacio Ramos izjavio je da je njegov sin nedavno završio i snimanje nove serije.

''To je bolan trenutak, toliko boli da se to ne može objasniti. Čuli smo se svaki dan, svaki dan je bilo - dobro jutro, dobar dan, on bi mene zvao za sve, ja bih njega zvao za sve. On je bio tako draga , fantastična osoba, svi su ga voljeli. Bio je skroman i jednostavan i time je osvajao ljude'', izjavio je njegov otac za brazilske medije.

Njegovi obožavatelji na društvenim se mrežama opraštaju od njega.

