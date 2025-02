Preminula je glumica iz serije Squid Game, tri mjeseca se borila s teškom bolešću

Lee je preminula u svom domu u Južnoj Koreji, a prije tri mjeseca dijagnosticiran joj je rak želuca.

Glumica Lee Joo Shil preminula je 81. godini, piše Daily Mail. Glumicu brojni pamte po ulozi Park Mal Soon u seriji ''Squid Game''.

Lee je preminula u svom domu u Južnoj Koreji, a prije tri mjeseca dijagnosticiran joj je rak želuca. Njezin posljednji ispraćaj bit će 5. veljače.

Poznato je i da je glumica prije 30 godina pobijedila rak dojke. S opakom bolešću tada se borila čak 13 godina.

Glumačku karijeru započela je 1964. godine, a tijekom karijere pojavila se u brojnim korejskim dramama. Neke od njih su "Country Diaries", "The Uncanny Counter" i "The Present is Beautiful". Osim toga, imala je glavnu ulogu u popularnoj KBS-ovoj vikend drami "Beauty and Innocent Boy".

