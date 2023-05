Legendarni voditelj priznao vezu s mlađahnim muškarcem, a zna se što o tome misli i supruga s kojom je 30 godina!

Phillip Schofield priznao je vezu s mlađim muškarcem s kojim je surađivao na svojoj kultnoj televizijskoj emisiji i tako konačno potvrdio šuškanja koja kruže već neko vrijeme.

Slavni britanski televizijski voditelj Phillip Schofield našao se u središtu skandala nakon što je konačno priznao da je bio u vezi s mnogo mlađim muškarcem koji je s njim radio u emisiji "This Morning", a o čemu je prethodno svima lagao.

Legendarni voditelj je za Daily Mail priznao da su on i mlađi muškarac, kojeg nije imenovao, započeli vezu koja je bila više od prijateljstva, te opisao to kao potez koji nije bio pametan i da je lagao svom poslodavcu, kolegama, prijateljima i agentima u tvrtki.

Phillip je također lagao i novinarima The Mail on Sunday, sestrinskom listu Daily Maila, koji je prvi ekskluzivno pisao o spornoj vezi.

"Ovu izjavu objavljujem putem Daily Maila, kojemu sam se već osobno ispričao zbog dovođenja u zabludu, preko svog odvjetnika kojeg sam također doveo u zabludu, o priči koju su htjeli napisati o meni prije nekoliko dana. Prvo što želim reći je da mi je jako žao što sam lagao njima, i mnogim drugima o vezi koju sam imao s nekim tko je radio na "This Morning". Imao sam sporazumnu vezu s mlađim kolegom koji je radio u emisiji. Suprotno nagađanjima, iako sam upoznao tog čovjeka kad je bio tinejdžer, zamolili su me da mu pomognem da uđe na televiziju, a tek nakon što je počeo raditi u emisiji to je postalo više od prijateljstva. Taj odnos nije bio pametan, ali nije bio nezakonit. Sada je gotovo... Bolno sam svjestan da sam lagao svojim poslodavcima na ITV-u, svojim kolegama i prijateljima, svojim agentima, medijima, a samim time i javnosti te, što je najvažnije, svojoj obitelji. Jako mi je, jako žao, kao i što sam bio nevjeran svojoj ženi... Dajem ostavku na ITV-u koja stupa na snagu trenutačno, izražavajući im neizmjernu zahvalnost za sve nevjerojatne prilike koje su mi pružili. Razmislit ću o svojoj vrlo lošoj prosudbi i upuštanju u vezu, a zatim i laganja o tome", poručio je Phillip.

Identitet čovjeka s kojim se upustio u vezu poznat je uredništvu Daily Maila, no ipak su ga odlučili ne imenovati. Schofieldova izvanredna izjava zaključuje tako žustre spekulacije i nagađanja o budućnosti njegove karijere, a njegov odlazak s ITV-a očito kvari planove za prime time emisiju koju mu je mreža navodno ponudila kao utjehu za napuštanje emisije "This Morning" u kojoj je proveo više od 20 godina.

ITV je nakon svega u potpunosti raskinuo suradnju s Phillipom pa tako neće voditi ni dodjelu nagrada British Soap Awards, a pitanje je hoće li ikada više dobiti priliku voditi nešto na televiziji i što će sada raditi jedno od najpoznatijih britanskih TV lica kojeg je javnost obožavala.

Phillip je inače od 1993. godine u braku sa Stephanie Lowe, a ona je nakon skandala u kojem se našao, stala uz njega. 59-godišnja Stephanie koja s voditeljem ima dvoje djece, 27-godišnju kći Ruby i 29-godišnju Molly, dirnula je sve svojom izjavom još 2020. godine, nakon što je javnost po prvi put saznala za njegove homoseksualne sklonosti.

"Morali smo se suočiti s emocionalno najbolnijim razdobljem u naših 27 godina braka. Volim Phillipa, jednako kao što sam ga uvijek voljela i uvijek ću ga voljeti. Bili smo zadivljeni snagom i ljubavlju naših dragih djevojaka, čak i dok su pokušavale same sebi dati smisao u svemu tome. Naša obitelj također mu je velika podrška i pomoći će nam da idemo dalje. Iako nam je svima ovo teško, podržavam Phillipa u ovom hrabrom koraku", izjavila je tada za The Sun, a otkrila je i da će o prijateljskom razvodu razmišljati tek kada bude on sretan u novoj vezi.

