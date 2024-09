Šarm našeg Franka Sinatre fascinirao je Maju Šuput: ''Sigurno je da ćeš pjevati, ali što ćeš se ti cura naljubiti!''

Svoje umijeće pjevanja u showu Supertalent pokazao je Paško Bradarić Šlujo koji za sebe kaže da se, iako voli tišinu, najbolje snalazi u glazbi.

''Opušten sam, iskren, volim se igrati s prijateljima, ne volim kad mi se nabija presing. Volim pjevati, igrati šah, volim tišinu, ali se u glazbi snađem bolje. Moderna glazba mi se ne sviđa, premrtva je i nema dušu. Svi stariji skladatelji i muzičari su radili zbog ljubavi prema glazbi, a danas je zarada najbitnija. Slušam Vicu Vukova, Arsena Dedića, Olivera Dragojevića'', ispričao je Paško Bradarić nekoliko sitnica o sebi prije svog izlaska na pozornicu Supertalenta.

Sve je očarao izvedbom pjesme ''Fly Me To The Moon'' Franka Sinatre.

''Svaka čast da si se odlučio u ovim osjetljivim godinama vokalno doći na Supertalent. Imaš hrabrost, samopouzdanja ti ne nedostaje'', komentirala je Martina.

''Izvedba po mjeri, ni kratka, ni dugačka. Fascinirana sam tvojim šarmom. S 13 godina ti tako. Ti ćeš pjevati, to je sigurno, ali što ćeš se ti cura naljubit'', sigurna je Maja.

''Izbor pjesme ide uz tvoje samopouzdanje, sigurno te čekaju velike stvari'', zaključio je Davor.

