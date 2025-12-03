Otac Meghan Markle završio u bolnici, hitno je operiran

Thomas Markle završio je u bolnici nakon što mu je kod kuće pozlilo, operiran je, nalazi se na intenzivnoj njezi i čeka ga još jedan zahvat.

Thomas Markle, 81-godišnji otac Meghan Markle, završio je u bolnici nakon što mu je u utorak pozlilo, piše Daily Mail.

Kako strani mediji navode, prebačen je u bolnicu na Filipinima, a liječnici su procijenili da mu je život bio u opasnosti te je hitno operiran. Trenutačno se nalazi na odjelu intenzivne njege, a uskoro ga očekuje još jedna operacija – uklanjanje krvnog ugruška. Njegov sin Thomas Jr. otkrio je detalje situacije.

Meghan Markle, Thomas Markle Foto: Profimedia

"Odveo sam oca u bolnicu blizu našeg doma gdje su mu napravili nekoliko pretraga, a liječnici su rekli da mu je život bio u opasnosti. Hitno su nas prebacili kolima hitne pomoći, sa sirenama, u veću bolnicu u centru grada. Moj otac je podvrgnut hitnoj operaciji. Zamolio bih sve širom svijeta da ga imaju u svojim mislima'', rekao je, prenosi Daily Mail.

Markleova kći Samantha, također se oglasila i naglasila koliko je situacija ozbiljna.

"On je snažan čovjek, ali prošao je kroz puno toga. Molim se da ima dovoljno snage da preživi ovo. Moj otac je preživio dva srčana udara, moždani udar i potres. Nadam se da će i ovo uspjeti prebroditi'', rekla je.

Thomas Markle Foto: Profimedia

Inače, Thoms Markle ne razgovara s Meghan još od 2018., a unatoč višestrukim molbama, još nije upoznao unuke Archieja i Lilibet koje je glumica dobila s princom Harryjem.

Meghan Markle, Thomas Markle Foto: Profimedia

Markle je prije nekoliko godina doživio moždani udar, o čemu više pročitajte OVDJE.

