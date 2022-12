Splitska influencerica bujnih atributa tvrdi da je najveći fan Hrvatske, a Vatrene je podržala u topu koji je djelovao kao da će puknuti!

Splitska influencerica Nina Phoenix na Instagramu je pokazala svoj itekako bujni dekolte u uskoj majici s kockicama i dala podršku našim Vatrenima.

Nina Phoenix privukla je pažnju navijača naše nogometne reprezentacije nakon što je Vatrenima posvetila objavu objavivši na svojem profilu na Instagramu fotografiju na kojoj pozira u pripijenoj majici koja je istaknula njezine bujne atribute.

"Najveći fan Hrvatske", napisala je Nina uz fotografiju na kojoj se u prvom planu nalazi njezin itekako bujni dekolte.

"Bome si mi privukla pažnju", "O moj Bože, izgleda li ovako raj", "Moram staviti naočale da bolje vidim kvadratiće", "Veća si od Hrvatske", "Ljepotica", "Jako si seksi", "Ljepotica s najvećim srcem", "Ti si upravo pobijedila", samo su neki od komentara koje joj pišu njezini obožavatelji.

Na Instagramu je trenutačno prati 367 tisuća ljudi, a njezin profil vrvi seksepilnim fotografijama na kojima se hvali bujnim poprsjem.

"Strastvena sam navijačica Vatrenih i ovim putem im poručujem da se sjete da su viceprvaci svijeta, još uvijek. Tako da je medalja minimalno što očekujem", izjavila je 26-godišnja Nina za 24 sata prošle godine.

Završila je umjetničku školu, bavi se fotografijom, a ponosna je i na svoje grudi, čiji opseg iznosi 142 centimetra.

"Za sve one koji se pitaju kako je to moguće, moje grudi neprestano rastu od ranog puberteta i još nisu prestale. Stručni medicinski termin za takvu vrlo rijetku pojavu je makromastija. Bez ijedne najmanje estetske korekcije tijela i lica, i to je ono što me izdvaja od svih ostalih", otkrila je bila Nina.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Zanimljivosti Djevojke su poludjele za Gvardiolom, no trenutačno postoji samo jedna žena kojoj se poželio obratiti nakon utakmice!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Otac Luke Modrića poslije utakmice susreo se s našom bivšom predsjednicom, evo kako je izgledao taj trenutak!