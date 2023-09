Opušteni pomorac prvi je ispao iz nove sezone MasterChefa, a evo i zbog čega se najviše kaje na ovom kratkom putovanju

Nikola Stazić prvi je ovogodišnji kandidat MasterChefa koji je napustio svoje kulinarsko putovanje, a nama je otkrio kako je ovo kratko iskustvo doživio i ponešto o privatnom životu.

Nikola Stazić 30-godišnji je pomorac iz Kaštel Sućurca koji je u MasterChefu želio pokazati svoje kuharsko znanje, ali njegova kulinarska avantura kratko je trajala te je tako ispao prvi od 24 kandidata.

Međutim, njegovo ispadanje nije ga iznenadilo, a svojih je pogrešaka bio svjestan.

''Ispadanje me nije iznenadilo jer sam morao bit kažnjen zbog nemarnog ponašanja prema kuhanju. Zbog ispadanja su pomiješani osjećaji jer mi je žao što se nisam potrudio pokazat da mogu više…'', priznao je.

Iako je s ostalim kandidatima bio kratko vrijeme, s nekima se ipak uspio povezati pa već ima i favorite.

''U mojem kratkotrajnom boravku sam bio dobar sa svima i svima sve najbolje, ali naviše vremena sam proveo s Ivanom Soldo i Ivanom i volio bi kad bih dogurali što dalje.''

A evo i što želi poručiti kandidatima koji se bore u ostalom tijeku natjecanja.

''Pa svima bih poručio da budu normalni, da pokažu što jesu i zašto su tamo gdje jesu. Otvorit će se sigurno neka prilika u budućnosti'', govori hrabro.

A ovakav show smatra velikom pomoći osobama koje se kuhanjem misle baviti profesionalno.

''MasterChef putovanje za nekoga tko bi se htio tim baviti u životu je jako lijepa odskočna daska, jako lijepa prilika za upoznati različita mišljenja i iskustva.''

Na ovom putu imao je priliku upoznati naša tri vrsna chefa u žiriju, a evo i jesu li mu dali koji savjet za dalje i je li ga se tko od njih najviše dojmio.

''Žiri su ljudi s iskustvom u pripremi hrane potkovani vrhunskim znanjem i opravdano su članovi tima MasterChefa. Što se tiče savjeta zapamtio san ih i valjda će mi koristiti… Više životni nego kulinarski'', našalio se.

Međutim, da se može vratiti u show u nekim bi stvarima ipak drugačije postupio.

''Pripremio bih najviše glavu da se uozbiljim i shvatim da su zadaci ozbiljni i da je možda i pitanje budunosti u tom periodu.''

Nikola trenutno radi na jednom brodu te se pohvalio kako često kuha za svoju malu posadu i kolege. Obzirom da na brodu ima puno posla, evo što im najviše voli pripremati i u čemu najviše uživaju.

''Na brodu pripremam gulaše, manistre i pečenje jer ipak je to radni narod koji mora jest da bi radio'', govori odlučno.

Dok je učio kuhati, puno savjeta davala mu je i pokojna majka i to putem videopoziva, međutim, njegovo MasterChef putovanje nije doživjela.

''Da, majka je pomagala i naravno da bi bila ponosna dolaskom ali ne i izvedbom jer se nisam trudio bit bolji nego sam olakotno shvaćao zadatke'', rekao je.

Podršku oko prijave pružili su mu ljudi s kojima provodi najviše vremena, a u showu je htio saznati može li se zamisliti u profesionalnoj kuhinji i pokazati ponešto o kuhanju što i sam zna. A najveće znanje mogao je pokazati u pripremi mesa. Evo u kojim komadima se najviše pronašao.

''Najviše sam se pronašao u junetini i teletini. Guštam u točevima i pečenjima tako da to mi je prva namirnica koju biram'', govori.

A nas je zanimalo kako to da mu broj 1 nije riba.

''Riba nije prva na popisu jer jednostavno više guštam u mesu, ali isto je visoko na ljestvici jer je lijepo i pojest lijep komad ribe ili neki riblji specijalitet'', priznaje.

Nikola je završio elektrotehničku školu, radi kao pomorac kormilar, a hobi mu je i kuhanje. Kako je uspio spojiti ova tri nespojiva zanimanja?

''Po struci sam elektrotehničar, a tih godina zbog manjka radnog mjesta sam završio na brodu. Svidjelo mi se raditi kao kormilar te sam tu i ostao…. Mislim da je kuhanje opća kultura svakog pojedinca bez obzira na životne uvjete… Kuhanje mi je dalo puno lijepih trenutaka u obitelji i društvu… Samo eto za profi kuhara očito nisam'', govori kroz smijeh.

A sada kada je gotovo, ponovno se, kaže, na MasterChef ne bi prijavio, a evo i zbog čega se kaje.

''Na MasterChef se ne bih ponovno prijavio iz razloga što sam vidio da to nije za moj stil života i još iz jednog možda čak većeg razloga, a to je što sam vidio koliko je pojedincima stalo za bit u tom krugu izabranih i koji su suze lili što nisu medu odabranima zbog žrtve koju su morali proći da bi pokušali bit tu, a ja sam oduzeo to jedno mjesto i nisam shvaćao ozbiljno pruženu priliku… Ovim se putem ispričavam svima takvima i pokušajte ponovno, ne odustajte od onoga što biste htjeli postići'', rekao je iskreno.

U daljnje natjecanje idu 23 kandidata.

