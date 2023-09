Zgodni Janko iz Kumova u novim problemima, poznato je i zbog koga: "Ni kriv ni dužan!"

Momčilo Otašević otkrio nam je što gledatelji mogu očekivati u novim epizodama serije "Kumovi", u kojoj ga gledamo kao Janka.

Hit-serija "Kumovi" od ponedjeljka 4. rujna se vraća na Novu TV, a uoči nove sezone glumac Momčilo Otašević, kojeg gledamo kao Janka, otkrio nam je što gledatelji mogu očekivati i čemu se on posebno veseli.

"Pa događat će se svašta u novoj sezoni. Ja se radujem epizodama u kojima sam desna ruka Stojanu Matavulju, epizodama u kojima sam u velikim problemima zbog toga, nekim tim novim zapletima u kojima Janko ni kriv ni dužan dobije po grbači…" najavio je Momčilo koji priznaje i da mu nije bilo lako vratiti se na set, no ipak se veselio druženju s kolegama, a jedan od njih posebno mu je nedostajao.

"Uvijek je teško vratit se na set, pogotovo poslije odmora, pa je tako bilo i ovaj put, ali nije bilo neobično jer sam dosta radio i tijekom pauze. A tko mi je najviše nedostajao? Vjerojatno Mijo Kevo i naši opsežni i nenormalni razgovori koje vodimo u glumačkoj sobi", kazao nam je glumac.

Otkrio je i kakva atmosfera vlada na setu i ima li anegdota.

"Na setu je atmosfera sjajna gotovo uvijek, a što se tiče anegdota i zanimljivosti, svaki dan je sam po sebi anegdota, nekad snimaš na plus 40, pa se polijevamo vodom, hvatamo zrak, tražimo malo vjetra pa trčimo tamo i tako to. Sad se ne mogu sjetiti nijedne konkretne anegdote, ali ljeti na plus 40, zimi po snijegu i nevremenu, to su sve nama anegdote", ističe.

Kumovi su najgledanija serija u Hrvatskoj, pa je za očekivati da Momčilo, kao i ostatak glumačke ekipe, više ne može neometano prošetati ulicom, a evo je li to zapravo tako.

"Pa i nije, nekad se dogodi da me dosta ljudi zaustavi, nekad prođem ulicom neprimijećeno, što mi u suštini i odgovara. I neobično je kad odem do Beograda ili do Crne Gore, gdje svi gledaju neke druge serije, pa me krenu zvati nekim drugim imenima, na koje sam se ja prestao odazivati jer je ta serija za mene završila, pa eto, to je neobično", govori glumac.

Obožavatelji ga, naravno, poistovjećuju s Jankom i drugim likovima koje je glumio, a ispričao nam je kako se ponaša u takvim situacijama.

"Ljudi te zovu po imenu iz serije koju trenutno gledaju i postavljaju ti pitanja u vezi s onog što su nedavno gledali, a ja se toga najčešće ne sjećam, ali odgovorim nešto pristojno i nasmijem se", kaže.

Zanimalo nas je i ima li privatno neke sličnosti s Jankom.

"Pa imamo istu boju kose, očiju, iste smo visine i tako to", šaljivo odgovara.

"Hvala što pratite i gledate Kumove, hvala što ste uz nas, realno da nije vas i da nije ovakva gledanost, mi ovo ne bi snimali", poručio je za kraj vjernim gledateljima Momčilo Otašević.