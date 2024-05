Modna kuća eNVy room slavi 20 godina, tim povodom održat se velika proslava

Modna kuća eNVy room slavi 20 godina, 14. svibnja priprema slavljeničku reviju.

Prije točno dvadeset godina, 14. svibnja 2004. godine, na reviji u Kulturnom centru Kaptol prošetala je prva kolekcija perspektivnog dizajnerskog dvojca eNVy room. Na isti taj datum, samo dva desetljeća kasnije, Nikica Ivančević i Vjeko Franetović će u Rimac Campusu održati eNVy room reviju powered by 1664 Blanc kako bi, ispred predstavnika medija, brojnih ambasadora, te suradnika i prijatelja kuće, proslavili veliku obljetnicu. Danas cijenjeni modni brend, iza kojeg su nebrojene kampanje, kolekcije, zadivljujuća izdanja na crvenim tepisima i nezaboravni uspjesi, publici će predstaviti modnu priču koja broji 31 model, a svaki će od njih biti okupan mirisima Perwolla.

Od samih početaka do danas eNVy room je ostao dosljedan svojoj modnoj viziji, a ona je, tijekom posljednja dva desetljeća predanog stvaranja, postala njihovim prepoznatljivim pečatom. Kao što to obično biva u kreativnim procesima kojima se kreatori požrtvovno predaju, i estetika dizajnerskog dvojca s vremenom je evoluirala, no unatoč svim mijenama, pomicanju granica i rastu, ona je uvijek ostala beskompromisno odana svojoj suštini. Protkana nitima glamura, senzualnosti i elegancije, u svim dosad ispričanim pričama, vizija koju je dvojac nadahnuto slijedio uvijek je zadržavala ono najvažnije, ultimativnu ženstvenost koja u ženama budi nepobjedivi osjećaj moći i samopouzdanja. Pronalazeći inspiraciju u ženi i svim njenim ulogama, haljinu su, kao univerzalni modni simbol ženstvenosti, nerijetko nadopunjavali konceptom power dressinga utjelovljenom u precizno krojenim odijelima, kreirajući tako šarmantnu simbiozu kontrastnih smjerova sa zajedničkim nazivnikom senzualnosti i elegancije. Zbog očaravajuće estetike, ali i slojevitog i promišljenog pristupa ženskom odijevanju, tijekom posljednjih je dvadeset godina eNVy room postao omiljenom modnom adresom žena koje su njihove kreacije birale za najljepše i najsvečanije životne trenutke.

Putovanje dugo dva desetljeća obilježeno je i nebrojenim uspjesima. Iza popularnog dvojca danas je čak 49 prêt-à-porter i 13 bridal kolekcija, tri modne izložbe, 38 revija, od kojih 19 samostalnih, pa i jedna virtualna - koja se, u izazovno vrijeme lockdowna, prenosila preko društvenih mreža. Kako navodi katalog izložbe "U dobru i zlu" Muzeja za umjetnost i obrt, eNVy room je i prvi brend u Hrvatskoj koji je predstavio ciljanu i osmišljenu kolekciju vjenčanica. Bilo je to 2012. godine, a od tada do danas, njihove bridal priče, koje oduševljavaju svake godine izlaskom u siječnju, postale su najiščekivanijim kolekcijama sezone i odabirom tisuća i tisuća mladenki koje u njihovim vjenčanim kreacijama kroje svoje najljepše uspomene. Svojim modnim kampanjama eNVy room je publiku odvodio i na bajkovita putovanja koja su svojim čudesnim kulisama pričale nezaboravne priče, od neodoljivih morskih krajolika naše obale do egzotičnih vizura marokanske pustinje ili zapanjujućih malteških klisura. Svoj dizajnerski rukopis eNVy room je utkao i u kostimografiju za regionalnu turneju Jelene Rozge, ali i u intrigantnu kreaciju koju je Franka Batelić nosila na Eurosongu u Portugalu 2018. godine. S obzirom na to da brend slovi kao miljenik domaćih zvijezda poput Jelene Rozge, Nine Badrić, Jelene Veljače, Mije Kovačić, Tatjane Jurić, Judite Franković, Franke Batelić, Bojane Gregorić i mnogih drugih, ali i onih stranih kao što su Oti Mabuse, Denise Van Outen i Michelle Visage, njihove kreacije često donose dozu glamura i na crvene tepihe, od najglamuroznijih regionalnih događanja do Brit Awards i Filmskih festivala u Cannesu i Veneciji.

Poput hommagea dosadašnjem putovanju, velika slavljenička revija 14. svibnja u Kampusu Rimac bit će kruna dva desetljeća dugoj karijeri ispunjenoj nebrojenim trenucima koji su je satkali. Kako bi velikoj obljetnici dali pečat dostojan tako značajnog trenutka, dvojac je, kreirajući kolekciju, posegnuo u dubine vlastite arhive ne bi li pronašao ono što čini esenciju njihova rada - u bojama, motivima i formama, ali i suprotnostima koje se simbiotički isprepliću. Kolekcija će, stoga, biti odraz dubinskog promišljanja o prošlom stvaralaštvu i temelj za reinterpretaciju vlastitog dizajnerskog vokabulara.