Izabrana je Miss Karlovačke županije, evo što sve znamo o mladoj Izabeli

Izabela je okrunjena vrijednom tijarom, a za njezinu pratilju izabrana je Nikolina Vuković.

Izbor Miss Karlovačke županije održan je u Rakovici u sklopu manifestacije svetkovine sv.Jelene. Nakon nekoliko godina stanke ova je županija dobila svoju predstavnicu na 30.izboru za Miss Hrvatske.

Pobijedila je dvadesetjednogodišnja Izabela, studentica završne godine preddiplomskog studija engleskog i njemačkog jezika. Planira upisati diplomski studij, nastavnički smjer, jer je raduje rad s djecom i želim prenijeti ljubav prema jezicima. Čitanje joj je velika strast, posebno knjige na engleskom i njemačkom jeziku. Visoka je 181 cm i bavi se modelingom.

''Vjerujem da je najvažniji stav koji zauzimamo u životu te da iz svake situacije možemo izvući najbolje. Pozitivnost je za mene ključna i mislim da upravo ona daje ljudima poseban sjaj'', rekla je nakon pobjede.

Izabela je okrunjena je vrijednom tijarom od labradorita i smoke kvarca dizajnerice Ivane Milun by Gemstone gallery čija je vrijednost 2500 EUR. Za njezinu pratilju izabrana je Nikolina Vuković, koja će u slučaju da Izabela iz nekog razloga bude spriječena predstavljati Karlovačku županiju na finalu 30.Miss Hrvatske.

Blagdan svete Jelene Križarice slavi se svake godine 18. kolovoza. Jelena je svoj novi način života iskoristila tako što je na lakši način pomagala siromašnima, darujući im novac i odjeću, a jednako se tako zauzimala i za mnoge druge. Divna je to simbolika budući da je na izboru Miss Svijeta jedna od glavnih kategorija ona ''Beauty with a purpose'' koja motivira mlade žene da osnuju projekte ili podrže važne dobrotvorne svrhe diljem svijeta. Upravo to je i okosnica izbora Miss Hrvatske čije natjecateljice izbora nisu samo lijepa lica. One su talentirane, teže visokom obrazovanju, aktivne su u humanitarnim akcijama, a svojim stavovima i ponašanjem zavrjeđuju biti ponosnim predstavnicama svoje zemlje.

Na izboru se predstavilo šest djevojaka noseći kolekcije Calico Mood i vjenčanice Nikolina wedding store. Uljepšali su ih frizerski i beauty studio iz Bihaća , Studio Una i salon Belle Demoiselle. Vlasnica licence i direktorica Miss Hrvatske za Miss Svijeta uputila je zahvalu Općini Rakovica.

''Hvala načelniku Mihovilu Bičaniću, Camping resortu Plitvice, Cestama Karlovac i tvrtki Kingra plan na potpori'', istaknula je Iva Loparić Kontek.

Program u kojem su nastupili Nika Adamović i Tomislav Nekić vodila je hrvatska predstavnica na 71.izboru Miss Svijeta Lucija Begić. Mažoretkinje Općine Rakovica također su bile dio programa. Osnovane su u prosincu 2021. godine te trenutno broje 25 članica u dobi od 3 do 15 godina.Svrha osnivanja mažoretkinja je aktiviranje i socijalizacija djevojčica kroz ples, zabavu i druženje, a u konačnici i doprinos lokalnoj zajednici kroz sudjelovanje mažoretkinja na svim značajnim manifestacijama. Djevojčice marljivo treniraju tijekom cijele godine, a posebno tijekom ljetnih mjeseci kada se pripremaju za nastupe na ljetnim manifestacijama u Rakovici.

Na jesen će održati upise novih članica, te ovim putem žele pozvati sve zainteresirane djevojčice da im se pridruže i postanu dio njihove male, ali vesele zajednice. Tijekom izbora predstavile su se s tri koreografije; dječji sastav pod vodstvom trenerice Lucije Vukošić te kadetski i juniorski sastavi s trenericom Larom Ivšić.

