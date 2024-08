Meri iz MasterChefa poslije hejterskih komentara na račun njenog izgleda, najavila da je vrijeme za promjenu: ''Svi ćete misliti da sam bila na operaciji!''

Meri Goldašić na društvenim mrežama susrela se s negativnim komentarima na račun svog izgleda, a sada je odlučila sve promijeniti.

Meri Goldašić, koja je gledateljima ispred malih ekrana poznata iz hit- showa 'MasterChef', uživa na moru, a od tamo se pohvalila s nekoliko fotografija. Njene fotke s plaže nisu oduševile neke njene pratitelje te su joj pisali da joj je ''stražnjica pala'', a Meri se nakon tog komentara obračunala s njima.

Više o tome možete pročitati OVDJE.

Nakon podrugljivih komentara Meri je odlučila da je vrijeme za promjenu.

''Ja sam ozbiljno shvatila vaše ruganje da mi je guza ravna kao daska. To je nedopustivo. Najavljujem rekorde u čučnju'', napisala je te najavila da će dogodine imati - prebildanu stražnjicu te da će je svi uvjeravati da ju je operirala.

Na društvenim mrežama otkrila je i da su joj se javile i druge žene s istim problemom.

''Žene su mi preplavile porukama da je kod njih stanje još gore. Neću vas tješiti već idemo zajedno oživljavati stražnjice, na ovom profilu nema mjesta kukanju i predaji. Ne smijemo se predati, pa je l' ti treba da ti muž nađe mlađu ljubavnicu'', našalila se.

Kasnije se osvrnula i na profile na Instagramu koji promoviraju savršeno tijelo, ali i zdrav život.

''Svi pokušavamo živjeti zdravo, ali ono što je bitno da čovjek usput ne zamrzi svoje tijelo dok pokušava imati tijelo poput tvog. I da nije normalizacija trbuha, strija i celulita zato da se mi bolje osjećamo nego jer je to stvarno normalno žensko ili muško tijelo. Ako se nekom čak to i ne sviđa treba mu vremena da dođe do onoga što mu se stvarno sviđa, ali putem može razviti niz psihičkih problema dok cilja na tijelo kakvo ti imaš. Ne možemo si svi vremenski i financijski priuštiti određene stvari'', napisala je.

''I to je razlog zašto na društvenim mrežama objavljujemo svakve stražnjice jer ljudi onda mogu imati stvarnu sliku toga kako netko izgleda, zaključila je pa dodala da danas ljudi jako puno vremena provode na društvenim mrežama te da se tako razvijaju kompleksi. Sve u svemu, mislim da je najbitnije biti zdrav, manje je bitno kako izgledaš'', zaključila je Meri na Instagramu.

