Mladić u kojeg bi se svi trebali ugledati: ''Ivane kapa do poda, radiš fenomenalan posao!''

Na već poznatu pozornicu vratio se bivši natjecatelj Supertalenta, no ovoga puta u nešto drugačijoj ulozi. Breakdancer Ivan Novogradec, koji je prošle sezone nastupio solo koreografijom, pred žiri je ovoga puta stigao kao voditelj plesne skupine Megablast.

Plesna skupina dječaka iz Dubrave pod vodstvom bivšeg natjecatelja Ivana Novogradeca došla je pokazati svoj talent u Supertalent.

Malo je reći da je Ivan žiri iznenadio svojim dolaskom, i to su mu odmah i dali do znanja, a ovako je on objasnio svoj povratak u naš show.

''Prošle godine na Supertalentu mi je bilo super iskustvo, najviše mi se svidjelo što su mi se ljudi na cesti doslovno zahvaljivali, i rekli su mi da sam poslao dobru poruku. Sad sam samopouzdaniji, motiviran. Ove godine sam došao sa svojom plesnom grupom, i sad želim da i oni budu takvi kakav ja imam osjećaj o sebi, da malo dobiju vjetar u leđa'', objasnio je trener Ivan kojeg su njegovi učenici nahvalili.

''Ivan je jako brižna osoba i doživljavam ga kao starijeg brata, kad maknemo sklekove, onda je savršen'', opisali su svog trenera dečki iz kluba.

''Oni mi puno znače, vidi se da smo ekipa, tu sam za nih uvijek. Kad nekad osjetim da nešto nije u redu, jedan po jedan i sami govore što ih muči jer vide i oni da im želim dobro. Osim breakdancea želim ih naučiti kako se ponašati, da budu dobri, da budu pošteni, da imaju disciplinu, sutradan žeim da znaju da su to naučili od mene, ja mislim da ja imam najveću tremu od svih njih, ja sam ponosan na njih'', priznao je Ivan.

Žiri je bio i više nego oduševljen viđenim, Maja je odmah poželjela svog Blooma upisati u ovu plesnu grupu.

''Koja je najmanja dobna granica za dovesti dijete k vama?'', nije gubila vrijeme.

''Baš me šokirate, prvo me lažete da ste zbor, onda me razgalite kako plešete, onda ovako izgrlite trenera, pa se ja ovako malo raskeljim... Mene ste na više nivoa kupili, što se mene tiče Ivane kapa do poda, radiš fenomenalan posao, radiš posao koji ide puno dalje i izvan brejka, gradiš fenomenalne mlade ljude, za mene si ti osvojio Supertalent'', nahvalila je Martina ekipu i trenera Ivana.

''Dečki bravo, top ekipa'', poručio je Fabijan.

''Nikad nismo imali plesnu grupu sami dečki, baš posebno, stvarno ste cool'', dodala je Maja.

Dečki su naravno prošli dalje.

''Izađite sa scene, ja ću počet plakat'', Martina ih je ispratila ovim riječima.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Pogledajte Majinu haljinu koju je za nju napravio baš Marko Grubnić, proces je bio izazovan, znamo zašto!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Obožavatelji u Splitu oprostili su se od tragično preminulog Liama Paynea, ostavili su i brojne poruke: ''Hvala ti...''