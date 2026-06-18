Kćerkica Lota glavna je zvijezda novih fotografija Matije Cveka, pjevač uživa u očinskoj ulozi!

Poznati glazbenik Matija Cvek raznježio je pratitelje novim fotografijama s odmora u Italiji, na kojima pozira sa suprugom Miriam i kćerkicom Lotom te pokazuje koliko uživa u obiteljskim trenucima.

Popularni glazbenik Matija Cvek na društvenim je mrežama raznježio pratitelje fotografijama s obiteljskog odmora u Italiji.

Pjevač je podijelio niz spontanih i toplih trenutaka koje je proveo sa suprugom Miriam i njihovom kćerkicom Lotom, a objava je u kratkom roku prikupila brojne reakcije.

Matija Cvek na Instagramu - 5 Foto: Instagram

Na fotografijama se može vidjeti kako obitelj uživa u opuštenoj atmosferi talijanskih gradova i prekrasnih lokacija uz jezero Como. Posebnu pažnju privukli su nježni trenuci između Matije i malene Lote, koja je bila glavna zvijezda obiteljskih kadrova. Jedna fotografija prikazuje ih tijekom slatkog predaha uz desert, dok su na drugima zabilježeni trenuci šetnje, druženja i uživanja u ljetnom ugođaju.

Matija Cvek na Instagramu - 3 Foto: Instagram

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"Realno samo smo plesali, jeli i pili. Milano, Bergamo, Como, Capaldi'', napisoa je u opisu.

Objavu pogledajte OVDJE.

Matija Cvek na Instagramu - 4 Foto: Instagram

Čini se da je Matija između brojnih poslovnih obveza pronašao vrijeme za kvalitetan odmor sa svojim najdražima, a fotografije jasno pokazuju koliko je uživao u svakom trenutku provedenom sa suprugom i kćerkicom.

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Matija i Miriam vjenčali su se 2024. godine, a više o njihovoj ljubavnoj priči čitajte OVDJE.

Matija Cvek i supruga Miriam - 2 Foto: Instagram

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