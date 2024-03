Marko Tolja prisustvovao je na oba poroda svoje supruge: ''Žene su izvanzemaljci, to što njihovo tijelo prolazi, to je suludo''

Marko Tolja bio je gost zadnje emisije Zdravlje na kvadrat.

Marko Tolja ove će godine proslaviti 40. rođendan.

''Tridesete su mi proletile, pogotovo od 35 kad sam dobio prvog klinca. Kad dobiješ klince vrijeme ne postoji. Vrijeme samo bježi od tebe'', priznaje Marko.

Je li bio na porodu svoje žene?

''Jesam na oba. I na oba sam cviknuo i pupkovinu. Ma doktor Tolja, primarijus. Osjećaj je sulud. Uvijek sam cijenio žene jako. To što žensko tijelo prolazi kod poroda to je nevjerojatno. Žene su izvanzemaljci, tad sam zaključio. Mislim da bi mi muški umrli tri puta da moramo roditi. To je strašno koja je to snaga, volja i ljubav. Htio sam biti prisutan već kad možeš. To je poseban trenutak. I onda sam mislio na drugom porodu, bit ću cool to sam već jednom prošao'', priča Marko.

Nije pao u nesvijest?

''Prvi put sam dobio škare za pupkovinu koje su bile dosta tupe i onda sam malo to žvakao s tim rukama i onda je bilo hoću li nešto krivo napraviti? Onda su babice uletile i pomogle'', prisjetio se.

Da je mogao birati da se rodi kao žena ili muškarac, što bi odabrao?

''Muškarac jer nama je puno lakše u životu'', priznao je.

Što je za njega poanta života?

''Sad djeca. Oni su apsolutni prioritet i sve se radi zbog njih''.

Koliko ima ega?

''Sve manje. Nisam ga nikad ni imao. Ustvari imam, imam jednu dozu. Ja mislim zdravu dozu. Puno ljudi iz posla, starijih i mudrijih od mene su mi rekli: Joj ti bi bio puno uspješniji pjevač i muzičar da si malo veći ego manijak'', govori.

Koliko je tašt? Ima li taštine?

''Ne, to ništa! Ne ni najmanje. Vidiš, i to bi mi dobrodošlo za posao isto'', kaže.

Je li ljubomoran?

''Bio sam kad sam bio mlad. Sad više nisam'', priznaje.

Uspoređuje li sebe s drugima?

''Da, ponekad! Najčešće to bude kad sam nezadovoljan s nečim. Recimo, izdaš neki novi singl za koji si uvjeren da bit će super, dao si se u to, napisao si tu pjesmu, misliš da je najbolja na svijetu jer si cijelog sebe dao u to, i onda izađe pjesma i paf. Prođe nazamijećeno! Onda se uspoređuješ s drugima. Vidi ovog tu. Em duplo gore pjeva od mene, em mu je pjesma katastrofa, a frajer je uspješniji od mene. Kako to?'', priznaje.

Koliko je zadovoljan svojim izgledom?

''Ma ja sam s nekim stvarima zadovoljan. Recimo od rođenja imam krivi nos, koji mi nikad nije sjeo i ide u es. Nisam ga nikad slomio ali valjda se to nešto kod poroda zgnječilo. Ne smatram se nešto pretjerano lijepim'', kaže.

Kako se nosi sa stresom?

''Počele su mi se pojavljivati sijede. Ne znam je li to od godina ili stresa. Ja jesam po prirodi malo živčan lik, moram priznati. Vrlo sam onako ili-ili. Ili sam totalno skuliran i ništa me ne dira, ili se probudim jedan dan i sve me živcira. Promet pogotovo i takve stvari'', priznaje.

