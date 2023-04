Splitski chef uputio neobičnu molbu: ''Ako padnem u nesvijest na liveu, dajte mi bodove na samilosti''

Mario Mandarić i Helena Naletilić u osmoj emisiji showa ''Ples sa zvijezdama'' plesali su valcer.

''Mi smo već savladai taj ples, samo ovdje sad glumimo. Tip koji ja moram biti kad plešem valcer je tip kojemu je drago što pleše bečki valcer, ali je previše macho da bi priznao da mu je drago, ali mu je opet to toliko drago da mu malo pobjegne'', našalio se Mario Mandarić tijekom priprema za valcer koji je ove nedjelje otplesao s mentoricom Helenom Naletilić.

''Mario se žali da ja svaku koreografiju napravim tako da on cijelo vrijeme pleše'', nadovezala se Helena na Marijevu priču.

''Stalno se moram vrtit, vrtit nju, pa vrtit nju na sebi. Ako padnem u nesvijest na liveu, dajte mi bodove na samilosti'', našalio se Mario prije nego što je odradio valcer.

A je li se žiri smilovao ili nije?

"Mario, nekako m se čini da si se štedio ovog puta, nekako si već standardno dobar u standardnim plesovima i ja bih kod tebe htio vidjeti još bolje držanje, da si još mirniji, a to ti govorim jer vidim da možeš, to se vidi na tebi, ali imam osjećaj kao da te treba tući da bi to napravio. Bio si standardno dobar, ali ja te želim vidjet izvrsnog", komentirao je Ciboci.

"Slažem se da je malo zaplesano s rezervom, ali ja mislim da je to zbog tvog 'pomalo' stava. Tebi uvijek na licu piše da će bit super i bilo je. Ti si od nekoga tko nije obećavao previše došao do ovoga i trudom i upornošću pokazao da može", kazala je Franka.

"Hoćete najiskrenije, ja vas jako volim gledati, mislim da od svih kandidata imaš najinteresantniji rast i razvoj, na tvom licu dok plešeš se vid da si zadovoljan. I ono što s na početku rekao djeci da se ne bave plesom, vidim da ti se sad uvukao pod kožu", kazala je Larisa.

"Dico, plešite", poručio je Mario.

