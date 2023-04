Jedna od najljepših Hrvatica prvi put progovorila o ozbiljnom zdravstvenom problemu: "Otkrila sam da imam maligni tumor"

Nikolina Minovska In Magazin

Nikolina Minovska je za Story.hr otkrila kako je na vrijeme otkrila da ima maligni tumor kože te je ukazala i na važnost redovitih pregleda i samopregleda.

Bivša manekenka Nikolina Minovska zadnjih se godina rijetko pojavljuje u javnosti i živi životom daleko od svjetala reflektora, no sada je na jednom događaju progovorila o ozbiljnom zdravstvenom problemu.

"Nedavno sam bila na pregledu madeža i to obavljam jednom godišnje jer sam upravo na takvom jednom pregledu, nakon što sam primijetila promjene na koži, otkrila da imam maligni tumor kože, tzv. bazocelularni karcinom kože. Kirurški je uklonjeno zahvaćeno područje i okolna koža. Stoga bih skrenula pozornost na važnost redovitih pregleda i samopregleda", ispričala je Nikolina za Story.hr.

Tumor je otkrila na vrijeme jer je, kako je istaknula, jako brižna i pažljiva kad se radi o njenom zdravlju.

"Redoviti pregledi su mi iznimno važni i neophodni za održavanje zdravlja, čak bih rekla da su i neka vrsta iskazivanja ljubavi prema sebi i svom tijelu", kazala je Nikolina.

Manekenka koja je 2013. godine nosila titulu najseksi Hrvatice šetanje po modnim pistama ostavila je iza sebe i danas uživa u idiličnom braku i ulozi majke.

"Majčinstvo je nešto najljepše što mi se dogodilo u životu i to je zaista najljepši i najzabavniji posao za mene. To mi je nekako prioritet, a sve ovo ostalo što dođe dodatna je sreća u životu'', izjavila je jednom prilikom za IN magazin.

Nikolina se 2016. godine udala za poduzetnika Vladimira Minovskog, s kojim ima dvojicu sinova, a zajedno su 2021. godine otvorili i restoran u Zagrebu.