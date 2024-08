Maja Šuput traži obožavateljicu koja ju je oduševila svojim potezom: ''Nije tražila niti da me upozna...''

Maja Šuput na koncertu je dobila poseban poklon, a preslatku anegdotu objavila je na društvenim mrežama.

Maji Šuput ovo je ljeto ispunjeno koncertima. Na društvenim mrežama otkrila je preslatku anegdotu koja joj se dogodila na koncertu na Krku.

Naime, njenom vozaču je prišla žena i zamolila ga da joj da poseban poklon.

''Mom vozaču je prišla žena i dala mu uredno zapakiranu haljinu za mene. Nije tražila ni da mi osobno da, niti da me upozna, samo da mi on preda haljinu pa ako mi se svidi... Od stotine narukvica, plišanaca, crteža, poklona za Blooma koje dobijem svaku večer dok pjevam, prvi put da mi je netko nepoznat dao haljinu. Koja je handmaid i skroz u centimetar moj broj. Zaista cijenim svačiji trud i rad pa ću tako podržati i rad od žene. Znam da je bila vizitka unutra, ali sam ju u transportu noćas od Krka do Zadra izgubila pa neka mi se umjetnica javi da joj se zahvalim'', napisala je naša pjevačica na Instagramu te dodala da večeras koncert ima na drugoj lokaciji, na otoku Braču.

Maja je pozirala u crnoj dugoj haljini s mrežastim detaljima, a pratitelji su zaključili da je to upravo haljina koju je dobila na poklon.

''Haljina je mrak'', ''Najbolja haljina ikada'', samo su neki od komentara, a javile su joj se i neke poznate dame.

''Nek se javi i meni! Haljina top!'', napisala joj je Neda Parmać.

Kada Maja ne nastupa svaki trenutak provodi sa svojom obitelji. Nedavno je otkrila da je sa suprugom Nenadom Tatarinovim bila na plaži, a tamo se dogodila jedna nezgoda. Više o tome pročitajte OVDJE.

