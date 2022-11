Mlada splitska pjevačica o Jeleni Rozgi: "Slušam je odmalena, međutim kad sam je upoznala kao osobu..."

Nakon što je s pjesmom "Jedno bez drugoga" pobrala čak tri nagrade na ovogodišnjem Splitskom festivalu, mlada i sve popularnija pjevačica Lorena Bućan predstavila je svoj novi singl "Boli". Novi hit iz radionice Huljić promovirala je na Radio Dalmaciji i tim povodom otkrila tko je zaslužan za njezin novi zvuk, namjerava li se ponovo okušati na Dori i tko joj je najveći uzor na hrvatskoj glazbenoj sceni.

"Svakom pjesmom sve bolja", "Uvijek odlična, bravo, Lorena", "Bravo, curo", "Drugačija, ali top", "Želimo te na Dori 2023.", samo su neki od komentara na najnoviju pjesmu "Boli" mlade i sve popularnije pjevačice Lorene Bućan.

"Ovakav tip pjesme htjela sam već duže vrijeme. Uvijek sam Tončiju spominjala da bih htjela snimiti nešto malo brže, nešto malo drugačije, nešto modernije. Stvarno sam htjela probati, zanimalo me kako će mi to pristajati, kako će se to ljudima svidjeti i evo ga, napokon je došao taj dan. Na ovu sam pjesmu posebno reagirala, bila sam uzbuđena na prvi ton čim sam je čula, tako da sam je jedva čekala podijeliti s publikom", ispričala je Lorena.

Ekipa iz showa "Dobar dan, Dalmacijo" pitala je Lorenu namjerava li se još jednom okušati na Dori, na kojoj je 2019. osvojila drugo mjesto i zamalo otišla na Eurosong.

"Odgovor je naravno da, ali to ovisi o puno čimbenika. Svi bismo mi htjeli na Doru, ali treba se dogoditi pjesma. Znači, ako se ikada dogodi neka pjesma za koju kažem da je to to, da mora ići na Eurosong, ja se prva prijavljujem, ali dotad ne volim ništa forsirati niti ići baš ciljano, tako da ove godine ništa od Dore."

Ines Nosić i Gordanu Vasilju otkrila je i tko joj je najdraža hrvatska pjevačica.

"To je jedna osoba koju sam nedavno upoznala i s kojom sam se jako zbližila. Riječ je o Jeleni Rozgi, koju ne mogu opisati riječima. Ovo ljeto kad je nastupala na Fusion festivalu u Splitu, mojim prijateljicama i meni to je bilo iskustvo života. Tjedan dana smo pričale o tome. Slušam je odmalena, međutim kad sam je upoznala kao osobu, to je potpuno drugi sloj nje. Uvijek sam davala odgovore kako ne znam tko mi je najdraži pjevač u Hrvatskoj, ali sad mogu reći da je to svakako Jelena Rozga", zaključila je Lorena.

