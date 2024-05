Nije samo ovaj divni osmijeh zaslužan za to što su sve oči bile uprte u ženu koju na Instagramu prati 4,7 milijuna ljudi!

Leonie Hanne oduševila je svojim modnim odabirom na crvenom tepihu u Cannesu. Pozirala je u glamuroznoj haljini koja je savršeno istaknula njezinu vitku liniju.

Na ovogodišnjem festivalu u Cannesu mogli smo vidjeti brojna poznata lica i zanimljive kreacije, a među njima se istaknula i njemačka influencerica Leonie Hanne.

"The Most Precious of Cargoes" zvala se premijera kojoj je ona prisustvovala, a njezina haljina sve je oborila s nogu.

Pozirala je u crnoj kreaciji koja je sezala do poda, a duboki izrez istaknuo je njezin dekolte. Ogromni bijeli cvjetni detalji krasili su joj ramena, a sve je upotpunila i bijelim rukavicama.

Inače, Leonie Hanne njemačka je blogerica i model. Tijekom svoje modne karijere i prisutnošću na društvenim mrežama stekla je međunarodnu popularnost.

Na Instagramu, gdje dijeli svoje modne izričaje, putovanje i stil života, ima milijune pratitelja. Surađivala je s mnogim poznatim modnim brendovima, kao što su Dior, Louis Vuitton, Fendi, itd.

Prije nego što je postala influencerica, radila je kao strateg za poslovni razvoj, a ima diplomu iz poslovne administracije.

U vezi je s fotografom Alexanderom Galievskym.

