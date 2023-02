Pogledajte dirljiv susret Kate Middleton i važne joj osobe koju nije vidjela čak 25 godina, nije znala da će biti tamo!

Kate Middleton susrela sa sa svojim učiteljem nakon 25 godina

Princeza Kate Middleton ovih dana sudjeluje u brojnim kraljevskim dužnostima i na događanjima, a jedno od posljednjih sigurno će joj ostati još dugo u pamćenju.

Naime, 41-godišnja Kate susrela se sa svojim bivšim učiteljem povijesti Jimom Emburyjem i to po prvi put nakon 25 godina, a emocije koje su ih preplavile tom prilikom nisu skrivali.

"Ona je iznimna osoba, ista je kao što je bila", izjavio je oduševljeno Jim za Daily Mail nakon susreta s Kate u Nacionalnom pomorskom muzeju u Cornwallu gdje danas volontira.

Kate i on srdčano su se zagrlili i čavrljali pred mnoštvom u lučkom gradu, koje i njihov ponovni susret također dirnuo.

"Stvarima kojima ste vi mene učili, ja sada učim svoju djecu", rekla mu je Kate sa smiješkom na licu.

"Ne želim ni pomisliti što ta djeca uče!", našalio se Jim u razgovoru za Daily Mail, koji je bio pun hvale za Kate koja je s princem Williamom posjetila muzej kako bi se upoznala s pomorskom baštinom tog područja.

"Bio je to nevjerojatan susret i prvi put sam vidio Kate nakon 25 godina. Nije se promijenila, niti malo, onakva je kakva je i bila, savjesna i pažljiva. Ona je prekrasna žena. Nisam znao da dolazi u muzej do 6 sati jutros. Bio mi je slobodan dan i radim samo petkom, ali pitali su nas hoćemo li biti u pripravnosti za kraljevski posjet i naravno da sam to želio. Mogućnost susreta s Kate nakon svih ovih godina bila je vrlo uzbudljiva pa sam otišao tamo na svoj slobodan dan", otkrio je Jim.

Stoga se i pobrinuo da bude u prvim redovima kako bi vidio svoju bivšu učenicu iz škole St. Andrews u Berkshireu koja nije imala pojma da će on biti tamo. Kate je prije odlaska u muzej pozdravljala okupljene ljude, a onda joj je prišlo lice koje je odmah prepoznala. prije nego što je Kate krenula u muzej, prišao joj je.

"O moj Bože! Bože moj, kakav povratak u prošlost", uzviknula je Kate i srdčano zagrlila svog učitelja.

Jim je priznao kako se zbog uzbuđenja ni ne sjeća prvih riječi koje su razmijenila, ali da Kate bila vrlo ljubazna i govorila mu je o svojoj djeci, te da je jedva povjerovala kada joj je rekao da se preselio u Cornwall.

"Bila je fantastična učenica i bilo ju je tako lijepo ponovno vidjeti", zaključio je Jim, no odbio je nagađati kakva bi kao buduća kraljica Kate mogla biti.